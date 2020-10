Prat Gay: "No hay casos de expresidentes que hayan vuelto a ser electos"

"Macri tiene la necesidad de salir a hablar", dijo Prat Gay.

“Me parece que tiene necesidad de salir a hablar, que está en su derecho y que está bien que haga alguna autocrítica”, señaló Alfonso Prat Gay, al referirse a las últimas declaraciones del expresidente Mauricio Macri.

Al brindar una entrevista al canal América, Prat Gay, exministro de Hacienda y Finanzas de Macri, consideró que el exmandatario ya es una referencia del pasado.

“Creo que la Argentina sigue. Me parece que hay que escuchar siempre a los expresidentes porque han estado en ese lugar”, analizó y recordó también las últimas apariciones de Eduardo Duhalde.

“Duhalde también ha estado muy activo (...) Más allá de que dijo que no estaba bien... no deja de ser un ex presidente con experiencia en el terreno”, señaló Prat Gay.

“Creo que hay que escucharlo, pero también creo que hay que mirar para adelante. No hay casos en Argentina de expresidentes que perdieron las elecciones y que después vuelvan a ser electos”, sentenció al referirse a Macri.

"Como oposición tenemos que trabajar, no para una candidatura, sino para un cambio de rumbo. Y para empezar a marcar algunas cosas. Volver a tener futuro y certidumbre. En una república es tan importante el oficialismo como la oposición. Y no nos acostumbramos a eso en Argentina", reflexionó el exfuncionario macrista.