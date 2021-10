Presentó la renuncia la fiscal federal que está al frente de las causas de Villa Mascardi

La fiscal federal Sylvia Little presentó su renuncia al cargo que ocupa de manera interina desde hace varios años, aunque el Procurador General de la Nación Eduardo Casal todavía no la aceptó, informaron fuentes judiciales. Su idea es volver al cargo de secretaria que tenía antes de ascender de manera transitoria.

Explicaron que la renuncia se mantuvo en reserva hasta el momento porque Little estaba esperando la finalización del trámite, como para informarlo oficialmente. Sin embargo, el dato trascendió a partir de un mensaje que difundió Florencia Arietto, del entorno de la presidenta del Pro (y exministra de Seguridad), Patricia Bullrich.

Las fuentes contaron que la renuncia de Little tiene varios motivos. No está relacionada solo con lo que sucedió en el juicio a María Nahuel, de la comunidad mapuche Colhuan Nahuel y referente de la Lof Lafken Winkul Mapu, que usurpa tierras en Villa Mascardi.

El viernes pasado, la jueza federal Silvina Domínguez absolvió a Nahuel que había sido acusada por haber agredido verbalmente a Little durante una indagatoria que se hizo a finales de 2017.

Fuentes con acceso a esa causa contaron que en esa audiencia de indagatoria, la mujer mapuche le arrojó un elemento contundente a la cabeza de la fiscal federal, mientras la insultaba y la responsabilizaba por el homicidio de su sobrino Rafael Nahuel. Por eso, la fiscalía la acusó por perturbar un acto judicial, como es una indagatoria.

El viernes se hizo el juicio en medio de una manifestación protagonizada por mujeres mapuches de las comunidades Colhuan Nahuel y Lafken Winkul Mapu que atacaron con piedras el juzgado federal y al personal de la Policía Federal que custodiaba el edificio. Los policías arrojaron gases lacrimógenos hacia las mujeres y hubo que suspender el juicio por los disturbios. Cuando finalizaron los incidentes, se reanudó el debate.

Tras ese juicio, se conoció sobre la renuncia de Little. Pero las fuentes insistieron que la renuncia al cargo no es por una sola circunstancia. Pero hay un agotamiento. Little tiene varias causas derivadas a partir de la irrupción en noviembre de 2017 de la Lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi.

La causa principal es por la usurpación del predio de Parques Nacionales en esa zona, distante a unos 35 kilómetros al sur de Bariloche. Little también investigó el homicidio del joven mapuche Rafael Nahuel y pidió a la jueza federal subrogante que cierre la instrucción y la eleve a juicio en la que hay cinco albatros acusados por el homicidio.

Se trata de expedientes delicados. Y desde las comunidades Colhuan Nahuel y Lafken Winkul Mapu responsabilizan a Little de haber promovido las causas penales y profundizar el conflicto. Desde el Ministerio Público Fiscal explican que tienen la obligación de investigar las denuncias por hechos delictivos ocurridos en esa zona.

Las fuentes comentaron este martes Litle se jubilará en pocos meses. Explicaron que si el procurador acepta su renuncia al cargo de fiscal, volvería a su puesto como secretaria de la Fiscalía hasta jubilarse.