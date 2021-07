Primeros Pinos no fue habilitado como parque de nieve, pero se registran visitantes

Este fin de semana se observaron visitantes en Primeros Pinos aunque su parque de nieve no está habilitado. La semana pasada, el Municipio de Zapala informó que la oferta no se incluía entre las actividades turísticas de esta temporada de invierno porque las instalaciones no se encuentran en condiciones. Por lo tanto, también se indicó que no se pueden realizar actividades en el lugar.

Desde el Municipio explicaron que la decisión se tomó con "el objetivo de salvaguardar la integridad y seguridad de los visitantes, dado que las instalaciones e infraestructura no se encuentran en condiciones óptimas de uso público en estos momentos".

Se espera que una próxima licitación reactive el uso de las instalaciones, tanto del parque de nieve en sí mismo como de la hostería del lugar, que, según los vecinos, está siendo saqueada. En agosto del año pasado, se supo que el propio Municipio había denunciado los robos, que descubrieron al ir a controlar el lugar, luego de los cierres por la cuarentena y fuertes temporales.

Mientras tanto, un cartel advierte que está prohibido el acceso y que las actividades no están habilitadas, pero los visitantes lo ignoran. A simple vista podría creerse que no hay grandes peligros, pero la realidad es que sin control de expertos es imposible confirmarlo.

Además, no es solo el sector lindero a la hostería el que se suele utilizar, sino que hay quienes se aventuran a otros sectores y los juegos con "culipatín" podían verse a los costados de la ruta. En 2015, un estudiante de 18 años, Gonzalo Martínez, murió al caer al arroyo La Cascada (cerca del parque de nieve de Primeros Pinos) mientras practicaba snowboard.

Un cartel advierte que no están habilitadas las actividades. (Gentileza Darío Irigaray).-