Prisión preventiva para el acusado del robo millonario a la cervecería de Circuito Chico

El juez de Garantías Sergio Pichetto hizo lugar a la formulación de cargos y ordenó la prisión preventiva de Walter David González en una comisaría, por robo calificado por el uso de armas de fuego. El hecho ocurrió en la cervecería Patagonia, ubicada en Circuito Chico.

Pichetto también dispuso un pedido de investigación por cuatro meses.

Previamente a la audiencia, se realizó una rueda de reconocimiento que resultó contundente para que González fuera reconocido por la víctima, un empleado de seguridad de la cervecería.

El robo ocurrió en la medianoche del martes en el predio de la Cervecería cuando cuatro personas sorprendieron al guardia de seguridad portando armas de fuego y cuchillos. Lo obligaron a ingresar al local hasta el sector administrativo. Luego de sacarle la campera, donde tenía todos los elementos de seguridad (teléfono celular corporativo y botón antipánico), comenzaron a golpearlo y le exigieron que les diga dónde estaba la caja fuerte del local.

Además, le ataron las manos con precintos y los pies, con un cable de teléfono y, lo llevaron hacia las cajas registradoras. Tomaron el dinero, una notebook y cervezas del local. Y finalmente, encontraron la caja fuerte del local.

Antes de escapar, el imputado se comunicó por radio y manifestó: "Estamos saliendo". Huyeron con suma cercana al millón de pesos y escaparon a bordo de un vehículo.

Las filmaciones dan cuenta de un auto Fiat Uno que fue secuestrado en allanamientos. De todos modos, las grabaciones de las cámaras de seguridad solo duran tres minutos porque los delincuentes se encargaron de cortarla.



El fiscal Gerardo Miranda solicitó que la prisión preventiva se lleve a cabo en el Penal 3 ya que González cuenta con antecedentes de dos condenas anteriores y podría entorpecer la investigación. Hizo hincapié también en que "la rueda de reconocimiento fue categórica" y en que la víctima sufre temor ya que sufre de estrés postraumático.

Respecto a la víctima, Miranda señaló que "es una persona no especializada y que ha tomado el trabajo de seguridad por necesidad".

La defensa estuvo a cargo de Alejandro Pshunder que se opuso a la prisión preventiva en el Penal 3 argumentando: "Mi cliente no fue violento. No se pueden usar los antecedentes para solicitar esta medida". Manifestó también que el acusado "sufre una deficiencia pulmonar; de hecho, tiene un certificado médico reciente que indica que no puede estar en lugares sin calefacción y con otra gente".



El juez dispuso que el imputado cumpla la prisión preventiva en una comisaría y la intervención del Cuerpo Médico Forense.