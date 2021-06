Progre y Viedma, contundentes en la Liga Argentina de básquet

Gran arranque para Del Progreso y Deportivo Viedma, en la primera fecha de la última sede de la fase regular en la Liga Argentina de básquet. En cancha de Lanús, dos de los equipos regionales se impusieron con comodidad ante Parque Sur de Concepción del Uruguay y Estudiantes de Concordia respectivamente.

La jornada arrancó con la victoria de Villa Mitre de Bahía Blanca sobre Tomás de Rocamora por 85 a 64.

En el segundo turno del día, el equipo dirigido por Juan Marcos Kaas marcó las diferencias de plantel que existen con Parque y lo derrotó 87 a 61 con una actuación dominante de principio a fin. Los parciales en favor de Progre 17-10, 36-28 y 62-44 evidenciaron las distancias individuales y colectivas.

Once de los doce jugadores del plantel auriazul pudieron convertir, con Gustavo Maranguello (13), Tomás Ludueña (12), Alan Moreno (11) y Manuel Lambrisca (11) como destacados.

Con este resultado, Progre ratifica su quinta posición, en puestos de playoffs, y acumula doce victorias y nueve caídas.

Luego del partido se dio una situación particular, con el experimentado Mario Sepúlveda, que llegó hace algunas semanas a Progre, hablando con los pibes sub 16 y sub 18 que presentó Parque y tuvieron que saltar a la cancha.

Una vez finalizado el encuentro, @maruchoelminero (@Progreso_club) se acercó a charlar y alentar a los cuatro menores de @InfoParqueSur (los U16 Lanzi, Torres y Lutter y el U18 Picart) por su actuación.



Por su parte, Viedma (récord 16-5) ratificó por enésima vez en el torneo porqué es el puntero de la Conferencia Sur de la Liga. Le ganó Estudiantes de Concordia 101 a 74 en un partido que gobernó de principio a fin.

Los de Guillermo Bogliacino establecieron parciales favorables de 22-18, 49-31 y 69-52. El cuarto de quiebre fue el segundo, donde apareció Ayán Núñez de Carvalho (17) en todo su esplendor para encabezar la ofensiva del Deportivo y sacar la diferencia que luego manejaría hasta el final.

Federico Grenni (16) y Federico Pérez Da Rold (11), dos conocidos en la región, fueron titulares y sumaron para el equipo entrerriano. El trabajo de Fermín Thygesen (21) y Matías Eidintas (19) aportaron su goleo para que la victoria de Viedma nunca corriera peligro.

Este martes jugará Atenas de Patagones (récord 9-11) irá a las 14 con Rocamora, luego se enfrentan Estudiantes-Progre a las 16:30 y Parque-Viedma a las 19.