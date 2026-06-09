Desde Neuquén hasta Río Negro: el impacto de Vaca Muerta en el mercado inmobiliario de la Patagonia

El mercado inmobiliario del norte de Neuquén y Río Negro crece, pero no todas las plazas se mueven igual. Foto: Oscar Livera.

Hay una pregunta que escucho con frecuencia en mi trabajo diario: ¿es buen momento para comprar, alquilar o invertir en propiedades en nuestra región? Mi respuesta es un sí matizado. Neuquén y Río Negro crecen, pero no todas las plazas se mueven igual, y entender esas diferencias es la clave para tomar buenas decisiones.

Quienes vivimos en el Alto Valle tenemos el privilegio de habitar una de las zonas de mayor dinamismo económico del país. Pese a la volatilidad macroeconómica nacional, el mercado de Neuquén no cesa de crecer al amparo de Vaca Muerta. Al menos 15 familias llegan cada semana desde distintos puntos del país, atraídas por las oportunidades del sector energético. Eso se ve en las calles, en las grúas activas, en los nuevos barrios que toman forma en las periferias de todas nuestras ciudades.

Neuquén capital: el polo que lidera

Un relevamiento entre más de un centenar de corredores inmobiliarios confirma que Neuquén capital concentra el 60% de la demanda de compra del Alto Valle. La tendencia combina terrenos y lotes, departamentos y casas en zonas consolidadas. Zonas antes periféricas hoy están entre las más buscadas para loteos, mientras en el centro la apuesta son las grandes torres.

El precio del metro cuadrado de terrenos en Neuquén acumula una suba cercana al 7% en dólares en los últimos doce meses. En departamentos, el último semestre de 2025 y el primero de 2026 mostraron una relativa estabilización luego de un ciclo de fuerte suba. La tendencia sigue siendo alcista: mientras Vaca Muerta continúe creciendo y la ciudad no alcance a construir lo suficiente, la presión sobre los precios va a continuar. Para quien espera el momento justo, esa meseta es una señal de entrada.

El negocio de alquilar: retornos que entusiasman

Comprar para alquilar volvió a ser un negocio serio. En Neuquén capital, la renta bruta anual supera el 7% en dólares, por encima del promedio nacional: Buenos Aires ronda el 5,83%, considerado ya un récord en más de una década. Quien invierte aquí accede a demanda estructural, vacancia mínima y un retorno superior al de las principales plazas del país.

Los alquileres amueblados para profesionales del sector energético pueden superar entre un 30% y un 50% los valores convencionales, y en segmentos corporativos las rentabilidades pueden alcanzar el 12% anual en dólares. Frente a la volatilidad bursátil y cambiaria, el ladrillo bien elegido sigue siendo, a mediano y largo plazo, la inversión más predecible y consistente que puede hacer un argentino.

Mercado inmobiliario del Alto Valle: el cinturón que crece

Plottier creció como ciudad dormitorio con precios menores, ideal para primera compra o inversión en terrenos. Centenario sigue un camino similar: crecimiento ordenado y oferta variada. Cipolletti muestra un mercado maduro que convive con el influjo energético sin depender de él.

Más al norte, Añelo y San Patricio del Chañar son sinónimos de oportunidad para el inversor de largo plazo, en una formación con proyecciones de 30 a 40 años de bonanza.

El mercado inmobiliario de General Roca: solidez al sur del río

General Roca es un mercado con lógica propia. Ciudad madura con economía diversificada que combina agroindustria, servicios y creciente vinculación energética. Sus valores son más accesibles que los de Neuquén y su área de influencia, lo que la convierte en una plaza atractiva para quien busca rentabilidad con menor desembolso.

No es un mercado menor: es diferente, con movimiento genuino y demanda sostenida. Para el inversor que mira la región desde afuera, General Roca es una entrada al mercado patagónico con margen real de valorización.

Cutral Co: el mercado inmobiliario que viene

Hay una plaza que hoy no ocupa los titulares pero va a dar que hablar: Cutral Co y Plaza Huincul. La Comarca Petrolera, con 70.000 habitantes y toda su historia ligada al petróleo convencional, está a punto de vivir un salto cualitativo.

YPF, Eni y XRG firmaron acuerdos para explotar de forma no convencional áreas en sus inmediaciones, en el marco del proyecto de exportación de GNL. Cuando el shale llegue con toda su fuerza, el mercado inmobiliario local va a despertar de golpe. Quienes se anticipen serán los mejor posicionados.

El crédito hipotecario avanza, con paso corto

Tras años de parálisis, el crédito hipotecario volvió a crecer en 2025 y abre expectativas firmes para 2026. Su participación sobre el total de escrituras ya supera el 12%, duplicando el promedio del último año. Pero el acceso sigue siendo una barrera, con financiaciones que no superan el 75% del valor del inmueble y requisitos todavía elevados.

El crédito llegó y está creciendo, pero aún no alcanza la escala que la región demanda. Porque en el Alto Valle, las razones para invertir en ladrillo no esperan a que los bancos terminen de ponerse al día.

(*) Broker, ingeniero civil y corredor público inmobiliario. Neuquén.

Email: gabriell@remax.com.ar