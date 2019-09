Protesta contra Gutiérrez durante el acto por el aniversario de Neuquén

El acto oficial por el aniversario de Neuquén tuvo varios aspectos polémicos: a la inauguración de la extensión del Paseo Costero inundada por el río se le sumó la protesta de los jubilados autoncovocados, quienes le reclamaron al gobernador Omar Gutiérrez que se cumpla el convenio colectivo de trabajo.

Después de las palabras emocionadas del intendente, Horacio "Pechi" Quiroga, fue el turno de que hablara Gutiérez. En ese momento, los jubilados levantaron sus carteles para que salgan en las fotos, en los que escribieron su pedido de "nivel 5 para todes".

Denuncian que no se respeta el convenio colectivo con el que se jubilaron y que hace más de un año que piden respuestas, pero no las obtienen. Anteriormente, “el nuevo CCT tiene agrupamientos por funciones y cada función tiene un nivel con determinado haber. Ese nivel lo da la antigüedad en la salud pública y la formación y la capacitación”, explicó Monica Belli, una de las voceras. “Cuando nosotros nos jubilamos no existía ese modo de acceder a niveles”, afirmó y añadió que aún así se les aplicó el nuevo convenio: “La mitad quedamos en nivel 5 pero está la otra mitad que fueron encuadrados en nivel 4,3,2 y 1”.

Esta diferencia entre niveles impacta en los haberes que perciben los jubilados, no que no cobren o no se hayan realizado los aportes correspondientes. Por eso, reclaman algún tipo de respuesta oficial y mantienen vigente su reclamo.