Protesta y reclamo en supermercados de Roca por alimentos para fin de año

Más de un centenar de referentes del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) lanzó una campaña para recolectar alimentos en los distintos supermercados de nuestra ciudad y destinarlos a los sectores más carenciados.

La manifestación se inició cerca de las 8:30, en la sede de La Anónima de calle San Juan y 9 de Julio, y según se indicó, tienen previsto recorrer otras cadenas para solicitar un bono para las fiestas.

Según se informó de manera extraoficial, ayer los referentes de esa organización enviaron notas a los distintos supermercados solicitando la mercadería aunque no se informó la respuesta que obtuvieron.

Más de un centenar de personas permanece en las puertas del supermercado ubicado en San Juan y 9 de Julio. (foto: César Izza)

Eduardo Del Prete gerente regional de La Anónima adelantó que desde esa empresa no aportarán ningún tipo de alimento ya que durante todo el año hace donaciones a distintas instituciones de esta ciudad. "No hacemos donaciones y no las vamos a hacer tampoco en este caso", declaró.

Al mismo tiempo, Del Prete aseguró que ya tomó contacto con la Policía para ponerlos al tanto de la cuestión y que, por ahora, el supermercado mantendrá sus puertas cerradas.

Nota en desarrollo