Presión sobre Manuel Adorni: el oficialismo analiza alternativas para evitar un mayor costo político

La situación política del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, continúa generando tensión dentro del Gobierno nacional. La baja del riesgo país y el inicio del Mundial no lograron desplazar del centro de la escena la controversia que rodea al funcionario, investigado en una causa por presunto enriquecimiento ilícito y alcanzado además por una denuncia por presunta falsedad ideológica.

Crece la presión sobre Adorni: evalúan alternativas para descomprimir la crisis

De acuerdo con un artículo publicado por Clarín, el presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, principales respaldos políticos de Adorni, comenzaron a analizar alternativas para reducir el costo político que representa su continuidad al frente de la Jefatura de Gabinete.

El PRO habría transmitido al oficialismo que preferiría que el funcionario no continúe en el cargo antes de la sesión prevista para el 23 de junio en la Cámara de Diputados, donde la oposición buscaría reunir quórum para debatir una eventual moción de censura.

Otro de los frentes que preocupa al oficialismo es la presentación que Adorni deberá realizar el 2 de julio ante el Senado. Según el medio, el jefe de Gabinete trabaja en ese informe con la expectativa de evitar una nueva interpelación, aunque el escenario dependerá de las negociaciones parlamentarias y del respaldo que reciba de otros integrantes del Gabinete.

En paralelo, la investigación judicial sigue su curso. En la fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita existiría la intención de evitar una eventual citación a indagatoria mientras Adorni permanezca en funciones, con el objetivo de no profundizar el conflicto institucional. La causa es tramitada por el juez Ariel Lijo.

Frente a este escenario, el Gobierno evaluaría distintas alternativas. Una de ellas sería que Adorni solicite una licencia temporal, lo que permitiría reducir la presión política sin formalizar una renuncia. Otra posibilidad que también se analiza es su eventual designación por decreto como embajador o cónsul en el exterior.

Mientras tanto, Javier Milei mantiene su agenda política. El 23 de junio encabezará una actividad organizada por la Fundación Faro y, un día después, emprenderá una nueva gira por España para participar de una serie de actividades institucionales y recibir un reconocimiento, en medio de un contexto en el que la situación de Adorni continúa condicionando la agenda del Gobierno.