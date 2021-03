Psicopedagogía: ¿Cuáles son las condiciones para aprender?

¿Qué hace que un ser humano pueda tomar conocimientos nuevos e incorporarlos a su vida? ¿Cuál es la magia que sucede para que desde la primitiva y profunda emisión de llanto lleguemos a realizar grandes discursos con abstracciones complejas? ¿Cómo es que llegamos a ser personas tan diferentes entre sí habiéndonos educado en un mismo contexto? ¿Cómo podemos hacer para sortear las dificultades que nos atraviesan? ¿La persona que es rápida en matemática es más inteligente que la hábil en deporte?





Estas preguntas y muchas más fueron las que me llevaron a estudiar la bella carrera de psicopedagogía. Explorar el mundo del conocimiento, el cómo, el por qué, el para qué. A medida que los libros y las explicaciones de los profesores me abrían un mundo para mi desconocido, tenía la sensación que las respuestas que iba alcanzando no llegaban a completar mi curiosidad. Obviamente esto me llevó a tratar de investigar más, estudiar y otras nuevas preguntas volvían a surgir. Así de bella y misteriosa es la vida. Cuando se cree que se acerca a la respuesta una nueva pregunta comienza.

Así es que desde mi humilde opinión de procesos de aprendizaje, trataré de compartir algunos bosquejos de estos. ¿Qué es lo que hace que un bebé recién nacido pase de una mirada perdida, a los pocos meses fijar la mirada y luego devolver una sonrisa? Por supuesto el proceso de maduración neurológica, pero hay algo aún más mágico. El amor.

¿Qué hace que los llantos de los bebés comiencen a tener diversos tonos y lleguemos a reconocerse si es de hambre o dolor? La escucha atenta del otro que lo hace con amor.

¿Por qué un bebé comienza a sentarse, gatear y luego caminar? Porque alguien confía en que puede hacerlo. Por supuesto que se los abrevié en pocas palabras, pero el proceso que sucede dentro de cada uno es tan profundo como plástico.



Algo tan simple como prestar atención a los menores es clave.



Una de los primeros esquemas que aprendí en la Universidad es que para aprender necesitamos: un organismo, un cuerpo, necesidades básicas satisfechas y el deseo. ¿Lo desglosamos?

Me enseñaron en ese tiempo que un organismo necesita estar con sus funciones óptimas para poder recibir conocimiento e incorporarlo. Y de ahí se me generaba la pregunta. ¿Siempre es así? Imposible… Porque, ¿cómo aprenden las personas con cierta discapacidad? O yo misma. Con limitaciones por mi contextura física, de género, etcétera. ¿Eso me limita a no poder estar en diversos procesos de aprendizaje? ¿No era esta una concepción errónea o limitante? O en todo caso… ¿A qué llamamos aprender? En los debates surgía, y los referentes del supuesto saber marcaban que las personas con discapacidad iban a hacerlo con un límite claro y concreto. En ese momento lo dejé hasta ahí, con los puntos suspensivos y espacio necesario para seguir llenando páginas.

Un cuerpo. Nacemos con organismo y potencialidades a desarrollar. Lo que considerábamos que hasta hace unas décadas tenía un tope, ahora sospechamos con bastante claridad que no es tan así y que la plasticidad neuronal hace que podamos desarrollar áreas que podrían suponerse dormidas o pueden compensarse con mucha rapidez y eficacia. Pero no me voy del tema. ¿Qué hace que nuestro organismo se convierta en cuerpo? El amor. Ya sé que ya pasó el 14 de febrero. No estoy alucinando aún…

La madre, el padre, el médico, la familia… ¿Qué ve cuando nace un bebé? ¿Un conjunto de músculos moviéndose o una persona? Esa mirada es lo que llamamos “significativa”. Es la mirada que marca la diferencia entre bestia, animal o animal humano. Es la posibilidad que encierra. Es “la palabra, la mirada y el sostén” lo que transforma a un ser vivo en persona. Estas pocas palabras llevan todo un universo detrás y es mucho más profunda y misteriosa que cualquier otra cosa que haya escuchado hasta el momento. Nuestra capacidad de transformación, de nuestra vida y del otro que tenemos al lado.





Siguiendo este concepto entonces todo lo demás cobra sentido. Este fue y es el eje de todo mi proceso. El amor. Es la llave de todo el proceso evolutivo.

Porque si hablamos de palabra, de mirada y de sostén implica que tenemos que hacer hincapié en qué decimos, cómo lo decimos, por qué y para qué. En cómo miramos y qué implica esa mirada. En cómo sostenemos, qué, cómo, por qué y para qué.

Claro que es mucho. Y es maravilloso. Porque el cómo lo hacemos implica también cómo fuimos mirados y sostenidos. Qué heridas están abiertas y cómo podemos sanarlas.

Necesidades básicas satisfechas. Es una obviedad decir que una persona que atraviesa carencias extremas no logra llegar al rendimiento necesario y corre en riesgo la vida. No hablemos de extremos de los que no hay forma de contradecir. En referencia a ciertas carencias de necesidades como lugar adecuado para estudiar, dormir o desenvolverse en forma saludable sabemos que el ser humano puede llegar a superarlas o bien a hundirse. ¿Qué marca esa diferencia? ¿Qué hace que dos personas en más o menos las mismas condiciones creen destinos diferentes? La forma que fueron mirados por un ser que por algún motivo marcó la diferencia puede llegar a ser la respuesta. Esa persona puede ser algún familiar, un vecino, un docente. Sabemos que los docentes cumplen una función importante para modificar destinos.





Si lo analizamos un poco parece magia. Un soplo, una mirada distinta puede cambiar destinos. ¿Siempre? No lo sé. Para sembrar y cosechar el suelo debería tener ciertas condiciones favorables. Los procesos son únicos como las huellas digitales.

Y por último, el deseo. Lacan desarrolló durante años este concepto complejo. Quizás una forma didáctica y sumamente escueta podría ser decir que es aquello que no tenemos. Lo que nos moviliza a la acción para llenar un vacío que nunca completaremos. Es lo que podemos llamar curiosidad, deseos de aprender. Un soplo de vida.

¿Cuál es la diferencia entre conocer y aprender? Otro hermoso desarrollo que si les parece podemos seguir analizando.