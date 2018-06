“La tasa de interés alta sólo logra posponer las soluciones de fondo”

Asesor financiero y director de la consultora Analytica, el economista Rodrigo Álvarez tiene voz propia para analizar la coyuntura de la economía nacional. En diálogo con PULSO, el especialista se refirió a lo que dejó la corrida cambiaria, y a las perspectivas de corto plazo.

PREGUNTA: ¿Que conclusión le dejó la coyuntura el último mes?

RESPUESTA: Hay un antes y un después. No solo en las variables financieras, sino en la economía real. Lo que quedó a la vista, es que la economía argentina es vulnerable. Mi preocupación central es que Argentina es como un ‘motor V8 consumiendo dólares’. El déficit de cuenta corriente del 5% del PBI es un riesgo potencial muy alto. Si a ello le sumamos que hay una enorme masa de activos financieros cuyo flujo se puede revertir en base a la dinámica del mercado, presionando fuerte sobre el tipo de cambio, es evidente que la Argentina tiene un frente abierto y todavía no resuelto. El diagnóstico es que la devaluación y las altas tasas van a golpear la economía real, y que habrá que trabajar para mitigar las consecuencias.

P: ¿Cómo evalúa la gestión de la crisis por parte del gobierno?

R: Creo que hubo una primera etapa donde el shock inicial en el mercado cambiario dejó desorientado al gobierno. Luego entramos en una segunda etapa, que implica soluciones más estructurales. El acuerdo con el FMI le permitió al gobierno, de alguna forma comenzar a tomar las riendas de la situación, a un costo político muy alto.

P: ¿Se equivocó el gobierno al apostar al gradualismo?

R: Las trayectorias contra fácticas son muy difíciles de evaluar. El punto de partida no solo era complejo en lo económico, sino desde la capacidad de maniobra política y social del gobierno. Yo no pongo el eje en la cuestión fiscal y en la velocidad del ajuste. El año 2016 fue un año de contracción económica, si a ello se le hubiera sumado un ajuste más violento, la actividad hubiera sufrido mucho más. Disiento con algunos de mis colegas que afirman que el gobierno apostó a las ‘buenas ondas’ y no avanzó lo suficiente. Sí creo que se generaron ciertas vulnerabilidades. La apertura de la cuenta capital es una de ellas. Si uno busca financiar el gradualismo, y genera una conexión tan fuerte con el mercado financiero internacional, pierde ‘el volante’ de muchas de las principales variables de la economía.

P: ¿No se previeron las consecuencias de esa conexión?

R: No se trabajó la macro ‘prudencial’. Es decir, desde la dinámica financiera, no se estimó el impacto de una alteración en el mercado internacional sobre una variable clave como el tipo de cambio.

P: ¿Qué opina del regreso de las retenciones al agro?

R: Creo que la decisión de quitar las retenciones al inicio de la gestión, fue una forma de devolverle al agro algo de todo aquello con que se lo castigó en los años anteriores. Creo que aquella decisión no estuvo mal.

P: El déficit comercial es alto ¿fue un error abrir la economía?

R: Creo que son mucho más dañinos los dólares que se van por turismo, que son alrededor de u$s 12.000 millones, que aquellos que salen por el rojo comercial. Hay ciertos sectores que están comprometidos porque son industrias cuya competitividad solo estuvo anclada al cierre de las importaciones que impuso el gobierno anterior.

P: ¿Que cree que sucederá con el tipo de cambio?

R: Lo que suceda con el tipo de cambio dependerá en primer lugar de lo que suceda en el mundo. Y el mundo de hoy es mucho más volátil, lo que implica que el inversor esté siempre ‘con el dedo en el gatillo’, esperando para salir. El segundo elemento es la dinámica local. En ese sentido hay que tener en cuenta el frente político y ver como hará el gobierno para ir desactivando la ‘bomba de tiempo’ de las Lebac.

P: ¿Es sostenible dólar a $25 y tasas al 40%?

R: Lo sucedido en las últimas semanas demuestra que para lograr un nuevo equilibrio del tipo de cambio habrá que esperar. Y esta dinámica de tasas altas lo único que hace es posponer las soluciones de fondo. El problema es que con una sola tasa necesitas anclar dos expectativas: la de inflación y la de devaluación. Eso genera un stock de inversión en pesos que potencialmente pueden generar mucho ruido si el contexto local e internacional se alinean en forma negativa.