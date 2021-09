Putin se aísla tras detectarse un caso de coronavirus en su entorno

El presidente ruso, Vladimir Putin, deberá aislarse tras el descubrimiento de varios casos de coronavirus en su entorno, a pesar de que dio negativo en un test y que se encuentra "en perfecto estado de salud", según informaron fuentes oficiales.

En una videoconferencia con directivos de su partido Rusia Unida y de su gobierno, en vísperas de las elecciones legislativas, Putin, de 68 años, confirmó que uno de sus colaboradores, pese a estar vacunado, había enfermado de Covid-19.

"Había vuelto a ser vacunado, pero posiblemente demasiado tarde. Tres días después de ser vacunado, enfermó. La víspera, yo había comunicado con él de forma muy cercana", prosiguió Putin.

"Espero que todo ocurra como debe ocurrir, y que la Sputnik V demuestre realmente su alto nivel de protección contra el covid-19", dijo el presidente ruso, también vacunado, y que asegura tener un nivel "elevado" de anticuerpos.

"A raíz de casos identificados de coronavirus en su entorno, Vladimir Putin debe respetar un régimen de autoaislamiento durante un cierto periodo de tiempo", precisó la presidencia en un comunicado.

"En realidad, el confinamiento no afecta directamente el trabajo del presidente, simplemente no habrá reuniones personales durante un tiempo, pero esto no afecta la intensidad, el presidente continuará con sus actividades en modo de videoconferencia", explicó un portavoz del Kremlin ruso.

Este anuncio se produce cuando Putin volvió recientemente a participar en acontecimientos en público.

Rusia está entre los países más impactados por la pandemia del coronavirus, en lo referente a víctimas mortales y en quinta posición en cuanto a número de contagiados.

A pesar de la alta disponibilidad de vacunas, las autoridades sanitarias no consiguen controlar las infecciones debido a la reticencia de los rusos a inmunizarse.

Solo 39,9 millones de los 146 millones de rusos están completamente vacunados, de acuerdo con la web Gogov, que recoge datos oficiales de las regiones.