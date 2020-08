¿Qué no te puede faltar en esta cuarentena? Contesta Elvira Faseeva

“¿Qué objetos te llevarías a una isla desierta?” era un juego de la imaginación en épocas previas a la pandemia y al encierro.

En este contexto, decidimos adaptar la consigna y les preguntamos a nuestros invitados qué imprescindibles tienen durante el aislamiento.





En esta oportunidad, nuestra invitada a la sección es Elvira Faseeva, violín concertino de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Río Negro de Fundación Cultural Patagonia.

Entre tantos imprescindibles, Elvira remarcó en reiteradas oportunidades que aprovechó esta situación para retomar varias actividades, y los estudios fueron una de ellas. El inglés, por ejemplo.

Aún así, la música tiene también un sitio preferido para relajarse dentro de su casa: el patio.





“Claro que también tengo mis momentos de ocio, y siempre es bienvenida alguna película o serie que pueda mirar con mi familia, o un ratito en el patio leyendo o jugando al Sudoku”, explica Elvira.

Así las cosas, repasamos entonces los distintos imprescindibles de Elvira Faseeva para esta cuarentena.



El violín



“Al principio me costó acostumbrarme al cambio en la rutina, a la modalidad virtual de las clases de violín que dicto, y a todo lo que implica la nueva realidad que genera la pandemia, pero con el tiempo me fui acomodando siempre con actitud positiva”.



La cocina



“Estoy tratando de sacarle provecho al tiempo que tengo. Hay días más productivos que otros, pero de a poco retomé hobbies (el telar), estudios y me dediqué a actividades como la cocina casera (en la foto preparo “jinkali”, un plato tradicional georgiano)”.



Estudio



“Fundamental. Retomé mis estudios de inglés. Esto nos sorprendió y nos afectó a todos. Me siento afortunada de seguir trabajando en casa y estar con mi familia; me apena que no a todos nos trata igual. Hay que ser solidarios”.



El telar



“Otro hobby es el telar. En estos tiempos, extraño a amigos y compañeros de trabajo, pero por suerte hoy en día podemos mantenernos comunicados. Espero que la situación mejore para todos y que podamos volver a vernos pronto”.