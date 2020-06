¿Qué no te puede faltar en esta cuarentena? Hoy responde Pablo Borgia

“¿Qué objetos te llevarías a una isla desierta?” era un juego de la imaginación en épocas previas a la pandemia y al encierro.





En este contexto, decidimos adaptar la consigna y les preguntamos a nuestros invitados qué imprescidibles tienen durante el aislamiento. En esta oportunidad, nuestro invitado es Pablo Borgia, bandoneonista del Grupo de Tango de Fundación Cultural Patagonia (FCP).

“En estos días de cuarentena por los que estamos atravesados como sociedad, al no poder concurrir a mis espacios de trabajo, me he reencontrado con actividades de las cuales disfruto mucho y que tenía un poco relegadas por la misma vorágine de actividades laborales que uno transita a lo largo del año”, afirma Pablo.





Entre las actividades que aprovecha a llevar adelante durante la cuarentena, Pablo resaltó sin dudas “la meditación y los pranayamas. Para los que no conocen el término, los pranayamas son respiraciones alternas por cada una de las fosas nasales, que ayudan a oxigenar nuestro cuerpo y a revitalizar con la energía (o prana) que hay en el aire”.

Repasamos, entonces, los imprescindibles de Pablo Borgia:



Escuchar música



“Escucho música de todo tipo, desde tangos de la guardia vieja, siguiendo por Piazzolla y compositores actuales de tango, como así también pasando por el folclore. Otro de los géneros de los que disfruto mucho es la música brasilera y también la música clásica”.



El yoga



“Los que me conocen saben que es una actividad que me apasiona mucho. Mi práctica diaria de yoga dura más o menos 2 horas y media, 6 días por semana, aunque en realidad, como dije antes, el yoga es un “estilo de vida” y tenemos que vivirlo las 24 hs”.



La lectura



“Estoy retomando es la lectura de libros que ya he leído o que he dejado sin terminar, esos libros que siempre vienen bien. En este momento estoy releyendo un libro de yoga que me regalaron hace un tiempo que se llama “Luz sobre la vida”.



El bandoneón



“La música es una profesión en la que uno tiene que estar todo el tiempo formándose y estudiando. Aprovecho a tocar temas que me gustan mucho. Es muy grato reencontrarse con el instrumento y tocar cosas que a uno lo atrapen”.