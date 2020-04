¿Qué país europeo sigue con el fútbol pese al coronavirus?

El coronavirus nos alteró la vida a todos. Los futboleros hoy tenemos otras prioridades, lejanas a ver un partido. Sin embargo, hay unos pocos puntos del planeta que siguen teniendo acción como si nada estuviese ocurriendo.

El único país europeo que decidió no frenar la disciplina y otras actividades, a pesar de la pandemia, es Bielorrusia. La liga de primera división continúa disputándose y decidió intervenir la Organización Mundial de la Salud.

Ayer se jugaron tres encuentros correspondientes a la cuarta fecha, todos ellos con público en las tribunas.

Lo más sorprendente es que en ese país los números no son para nada tranquilizadores. Desde que empezó a expandirse el virus por todo el mundo, Bielorrusia, acumula 2226 casos positivos y registra 23 víctimas fatales. Los datos se han ido incrementando como en la mayoría de los países afectados.

Cuando el coronavirus inició la parte ascendente de la curva de fallecimientos en Italia, España, Estados Unidos, la liga de Bielorrusia estaba comenzando. Sin embargo, el gobierno decidió proseguir con las fechas como estaban planeadas y en las últimas horas hubo un pedido expreso de la OMS.

Solicitaron dejar sin efecto los espectáculos o actividades donde se acumula gente para sumarse a combatir el virus como se hace en casi todos lados.

Por su parte, el Ministro de Salud, Vladimir Karanik, respondió: “La decisión de parar no me compete”. Habrá que esperar la resolución del presidente Aleksandr Lukashenko, que hasta ahora no se da por aludido en medio del peligro que esto implica.