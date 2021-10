¿Qué pasa en Deportivo Roca?

El 26 de septiembre, el Depo vivió una fiesta en el Maiolino. Días después el presidente López pidió no seguir en el cargo. ¿Qué pasó?. Foto: Juan Thomes

Los estados de ánimo en Deportivo Roca pasan por estos días del Naranja intenso al más pálido de los grises.

Lleno de felicidad con el componente esencial del regreso masivo del público al Maiolino al consagrarse campeón de la Liga Confluencia ante Cipolletti, a la incertidumbre más preocupante en cuanto su futuro dirigencial. Todo en el lapso de una semana.



La imagen reconfortante para el pueblo naranja festejando un nuevo título mutó en preocupación luego de que el presidente del club, Gustavo López, le comunicara a sus más colaboradores más estrechos, Fernando Merino y Diego Casemayor, su intención de dar un paso al costado.



¿Qué pasó entre el domingo 26 de septiembre y el sábado 2, día en que López comunicó su decisión de no seguir?

Nada por fuera de lo que ya venía ocurriendo, no sólo con esta directiva, sino también con otras que han pasado con el club en los últimos años: la escasez de dirigentes que ayuden a poner el hombro en las distintas actividades que existen en la vida de una institución.



“Gustavo está en todo. Se ocupa de la gotera en el gimnasio hasta cortar entradas en el Maiolino. El sábado nos juntó a Diego (Casemayor) y a mí y nos dijo que estaba cansado, que faltaban colaboradores en todas las áreas y que así no se podía seguir”, le contó el tesorero del club, Fernando Merino, a Río Negro.

“Sus intenciones de no continuar no tienen que ver con la vuelta del fútbol al ámbito del Federal”, aclaró el dirigente sobre los rumores de una supuesta grieta entre los que desean el regreso del Naranja al ruedo federal y los que no.

Deportivo Roca, como reciente campeón de la Confluencia, se ganó el derecho de a jugar el próximo Torneo Regional Amateur aunque desde el Consejo Federal se extendió una licencia para participar del certamen por tres temporadas consecutivas.



“Siento que hay palos en la rueda en algunos sectores y ante la falta de colaboración, no puedo terminar de desarrollar algunas ideas que son necesarias para el club como la construcción del polideportivo en el Complejo. De ahí mi voluntad de no seguir. Ha habido pedidos para que continuemos, pero me voy a tomar unos días más para tomar una decisión”, reveló Gustavo López cuando se le consultó sobre su postura.



En Deportivo Roca ha sido un mal endémico la falta de una cadena dirigencial, donde el que sale sustente al que entra a conducir los destinos del club. En el Naranja, dirigente que se va no vuelve nunca más. La falta de apoyo de base ha sido siempre un problema y durante la gestión de López no fue la excepción.



Sin embargo, y luego del anunció del presidente, desde distintos círculos allegados al club, le pidieron al máximo directivo que revea su actitud. El pasado lunes al mediodía en el Complejo, un grupo de empleados, profesores, jugadores y colaboradores, brindaron su apoyo a la gestión de López.

“El club está como nunca, están las cuentas en orden y no es poca cosa. Gustavo debe seguir. Voy a encabezar un grupo de trabajo para el fútbol federal. Mañana (por hoy) espero reunirme con Diego Napolitano para saber si desea dirigir el equipo en el Regional Amateur”, confió a este medio Jorge Escaris, ex presidente del club, que aportará toda su experiencia para el manejo del fútbol. “Me gustaría que muchos dirigentes que se fueron del club, regresen y que entre todos demos una mano al nuevo proyecto”, agregó.