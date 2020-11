“¡¿Qué pescaste Petete?!” dijo el amigo por la trucha de 5,2 kilos y 69 cm

Terminaron de trabajar en el mantenimiento de instalaciones de gas y electricidad en Villa Lanquín, a unos 40 km de Bariloche y dijeron “vamos a hacer unos tiros” en la tarde del miércoles 4 de noviembre. Jorge Petete Burgos y su amigo Claudio Fernández hicieron un par de km aguas abajo, estacionaron la camioneta en una de las entradas y caminaron unos metros hasta la orilla del río Limay superior, que corría fuerte y profundo por el deshielo.

Jorge Petete Burgos y la trucha que pescó en el Limay superior.

El primero de noviembre con el comienzo de la temporada compraron los permisos y pescan en la modalidad spinning con cucharas voladoras. Y así como otras veces puede pasar un día sin un solo pique, acá Jorge sintió el tirón enseguida. Tras unos 30 minutos, Jorge pudo sacar la trucha.

“La pesamos y medimos rápido y dio 5,2 kilos y 69 cm y la devolvimos también rápido. Yo soy de Santa Cruz, vinimos con mi señora y los chicos a Bariloche hace seis años y hace poco se me dio por la pesca, hará unos dos años. Y aprendí que siempre hay que devolver las truchas y que siempre hay que hacerlo rápido. Alguno siempre te pregunta y por qué no la trajiste. Hay que saber transmitir que lo mejor es que vuelva al río o al lago. Claudio estaba como loco. ‘¡¿Qué pescaste Petete?! Terrible pantufla…’ decía. Fue una linda trucha, la metí en el Limay para devolverla, la solté de a poco y a los segundos ya no la vi más…”