¿Qué podemos ver este finde? Cuatro grandes propuestas

Akelarre (Película, Netflix)



Entre tantas propuestas que tienen sello argentino, la de Akelarre es sin dudas una de las más originales que se han visto en mucho tiempo.

“País Vasco, 1609. Para posponer su ejecución, un grupo de mujeres acusadas de brujería distraen a su inquisidor con historias inventadas del sabbat”, reza la sinopsis de este film que dura una hora y media.





Está dirigida por el argentino Pablo Agüero y al mismo tiempo que recuerda la época de la “quema de brujas” hace un revisionismo interesante sobre todas las prácticas de aquella oscura época.

Está protagonizada por Alex Brendemühl, Amaia Aberasturi y Daniel Fanego entre otros. Un dato clave: la mayoría de los críticos destacaron ampliamente la puesta en escena de este film.



El profesor (Película, Amazon)



Una enfermedad, un “despertar” y un montón de situaciones inesperadas. Esta fórmula, tan divertida como utilizada, da en la tecla con esta propuesta de Wayne Roberts.

“Un profesor universitario, luego de ser diagnosticado con una enfermedad terminal, decide aprovechar al máximo el tiempo que le queda yendo a fiestas descontroladas y luchando contra la autoridad y la hipocresía”, afirma el resumen del film.





La película, que dura 90 minutos, está protagonizada por Johnny Depp, Rosemarie Dewitt, Zoey Deutch, Danny Huston y Ron Livingston.

Desde la crítica se hizo énfasis en la mezcla de comedia y rama, pero sobre todo en la actuación de Depp como estrella principal.



Hello Ladies (Serie, HBO Go)



No es precisamente un estreno, puesto que salió a la pantalla de HBO en 2013; pero no por eso deja de ser recomendable: si están buscando una buena comedia y buenas actuaciones, Hello Ladies es una propuesta ideal.





La premisa es básica pero efectiva, con un inglés un tanto torpe que viaja a Los Ángeles en búsqueda de “la mujer de sus sueños”, con todas las peripecias que pueden surgir a partir de esta idea.

Stephen Merchant, Christine Woods, Nate Torrence, Kevin Weisman, Kyle Mooney y Nicole Kidman componen el elenco, con actuaciones destacadas y un gran guión de Stephen Merchant, Lee Eisenberg y Gene Stupnitsky.



No Activity (Serie, Paramount +)



Una de las grandes propuestas de este novedoso servicio es No Activity, una serie que “sigue los pasos de varios grupos de personas que comparten un destino: dos policias que pasan mucho tiempo juntos en un coche patrulla; dos criminales que permanecen juntos ocultos en la oscuridad; dos dependientes que no terminan de encajar entre sí; y dos mexicanos que se dedican a caval túneles que están demasiado pegados teniendo en cuenta que se acaban de conocer. Su historia es el trasfondo de una operación policial que tiene como fin terminar con un conocido cartel dedicado al tráfico de drogas”.





Con 10 episodios, promete ratos de sana diversión y una interesante propuesta.