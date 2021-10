Quiénes compulsan por una silla en la conducción de la Cooperativa de Electricidad Bariloche

Pamela Najul encabeza la lista de candidatos a consejeros de la Lista Blanca y Verde. Es docente. Fue elegida delegada en la elección de 2019 y ejerció como secretaria del Consejo de Administración en 2020. Hoy, está de licencia sin cobrar el sueldo.

Contó que se interesó en participar a raíz de los muchos cortes de luz que había en su barrio Villa Los Coihues. Resolvió conocer cómo funcionaba la cooperativa y dio el paso para “aportar desde mi lugar”.

Dijo que la lista que encabeza está conformada en su mayoría por vecinos, que decidieron participar de la elección. Involucrarse. “No tenemos ningún voto cautivo”, aseguró.

“Queremos aportar y ayudar entendiendo que la cooperativa es de todos, no solo de un sector”, afirmó.

Recordó que cuando la Lista Blanca llegó a la conducción a finales de 2019 la deuda que arrastraba la CEB se acercaba a los 300 millones de pesos. Dijo que llegaron con el compromiso de que los asociados “paguen menos”. Afirmó que, en la gestión de la Lista Blanca, con Carlos Aristegui como presidente (que no irá por otro período), “se achicó muchísimo la deuda”. Advirtió que la CEB tiene mucha deuda por cobrar en la calle. Pero que la premisa es que la gente pueda pagar, sin cortar el servicio.

Najul recordó que la Lista Roja estuvo 16 años al frente de la cooperativa. Mencionó que ellos implementaron el Fideicomiso y el Beneficio Cero que pagaron los socios. “Ahora vuelven algunos y se presentan algunos que nunca se fueron de la CEB”, advirtió.

“Creo en la alternancia, porque si no se generan otras cosas que no son buenas para la institución, porque pueden llevar a la corrupción y a vivir de la CEB. Yo no espero estar 16 años en un cargo (en referencia a algunos candidatos rojos)”, afirmó Najul.

Pozas: “Los blancos en dos años no supieron qué hacer”

Alejandro Pozas está en la CEB desde hace varios años. Dijo que había ocupado varias funciones y desde hace 3 años es consejero titular, cobra unos 150.000 pesos mensuales por ese trabajo, y se postula para otro período por la Lista Roja.

Con respecto a la conformación de la lista de candidatos a consejeros, miembros de la comisión fiscalizadora y delegados, Pozas explicó que tiene relación con el sentido de “participación que estamos impulsando”.

En la Lista Roja hay candidatos de sectores políticos antagónicos, gremialistas, dirigentes sociales y vecinos.

Planteó que para tener mayor representación en Bariloche y Dina Huapi sumaron diferentes actores sociales. “No podemos cerrar la lista a un solo sector”, afirmó.

Dijo que la idea de reunir dirigentes de varios sectores es en función “de una mayor búsqueda de opiniones, de ideas”. “Somos 150 vecinos, somos todos asociados a la CEB”, destacó.

Respecto a las críticas que recibe la Lista Roja por la falta de alternancia, porque casi todos los postulantes titulares a los cargos de conducción vienen desempeñándose desde hace años en la CEB, Pozas aclaró que solo “algunos tenemos experiencia, un recorrido dentro de la CEB”.

Dijo que ese camino recorrido permite tener un conocimiento de lo que es la cooperativa.

Pozas planteó que la Lista Blanca en dos años de gestión “no han sabido qué hacer”. “Ni tienen un proyecto, ninguna actividad que estén gestionando”, afirmó.

Sostuvo que el principal compromiso de los rojos es gestionar una segunda línea de abastecimiento de energía para garantizar el desarrollo de Bariloche.

Manifestó que es urgente encontrar una solución para la segunda línea para atender la demanda en crecimiento y señaló, a modo de ejemplo, el Parque Tecnológico Industrial de la ciudad en ejecución. “Hay que darle sustentabilidad al sistema energético”, aseveró.

También, proponen implementar líneas de mayor previsibilidad para no sufrir los cortes permanentes que ocurren con cada emergencia climática. Dijo que en dos años de la gestión del presidente de la CEB, Carlos Aristegui, y Luis Barrales “no se hizo nada” para mejorar esas falencias. “Aristegui y Barrales son lo mismo, solo que ahora van con dos listas diferentes”, advirtió.

Dijo que el Beneficio Cero y el Fideicomiso se usaba para obras, “no para otras cuestiones como denunciaba la Lista Blanca”. Admitió que eran aportes de los socios. “Ellos no tienen una obra hecha”, observó Pozas.

Relativizó que la pandemia haya sido la causante de la falta de gestión de la conducción de Aristegui y Barrales, “se podían hacer gestiones, se podía seguir adelante, la pandemia fue para los ciudadanos que estaban en la casa”.

“En cambio lo que hicieron fue cerrar la CEB y mandar a la gente a la casa”, lamentó. Dijo que no se buscó una alternativa para los socios que no podían pagar sus facturas de luz. “Los servicios sociales se vaciaron”, denunció Pozas. “Millones de personas que llamaban para tener una respuesta de la CEB por ejemplo con el servicio de sepelio durante la pandemia y no tenían nada resuelto”. “No hubo una política concreta de acompañar al vecino”, lamentó.

“Queremos una conducción de la CEB muy cercana a los vecinos, realmente abierta y no de persecución como hizo estos dos años la Lista Blanca”, señaló Pozas.

Respecto a la inclusión en la lista de candidatos rojos del dirigente peronista Leandro Costa Brutten, que tiempo atrás denunció por gastos indebidos a la conducción roja cuando controlaba la CEB, Pozas respondió que la denuncia no se pudo demostrar.

“Leandro nos vino a ver y nos dijo que se había dado cuenta de que era mentira y que quería ponerse a defender la CEB desde algún lugar y le propusimos acompañar como candidato a delegado”, manifestó Pozas.

Dijo que habían hecho varias denuncias por irregularidades contra Barrales, pero no impugnaron su candidatura. “Fueron cuestionamientos de ética los que planteamos”, sostuvo.

Barrales: “Los rojos estuvieron 16 años y ahora prometen cosas”

Luis Barrales es consejero de la CEB desde finales de 2017. Y con la Lista Blanca lograron desplazar en 2019 a los rojos de la conducción después de 16 años. Ahora, Barrales armó su propio campamento y va por otro mandado como primer candidato a consejero de la Lista Celeste y Blanca.

Dijo que las dudas en cuanto a los gastos que plantean los candidatos rojos las pueden responder Martín Domínguez, que responde al gremio de Walter Cortes, Luciano Pilquiman y Alejandro Pozas que es el tesorero de la CEB.

Desmintió que cobren sueldos exorbitantes. Dijo que cobraba 159.000 pesos por el cargo de consejero, pero no percibía ninguna remuneración adicional por presidir AVC. “En 19 meses como presidente de AVC no cobre nada”, aseguró. Recordó que cuando llegaron a la conducción a finales de 2019 de la CEB “nos bajamos el 50% las remuneraciones”. “Si hubiésemos seguido con el criterio que aplicaban los rojos que cobraban el 1,2 del total de la facturación de la CEB hoy los sueldos de los consejeros serían de 475.000 pesos mensuales”, advirtió Barrales.

Explicó que cambiaron el sistema. Se definió que el presidente de la CEB podía cobrar hasta 5 veces más de la categoría 18 del escalafón. Por eso, Carlos Aristegui no supera los 200.000 pesos. “Y se eliminó cobrar por doble función como hacían ellos (por la Lista Roja)”, aseveró.

Y citó el caso de Dana Guzmán (que responde al gremio de Cortes) que “cobraba como vicepresidenta de la CEB y al mismo tiempo como directora de AVC”. “Hoy, los directores de AVC no cobran”, puntualizó Barrales.

Recordó que cuando asumieron, los rojos habían dejado 231 millones de pesos de resultado negativo. “Y eso que ellos tenían el Fideicomiso y el Beneficio Cero que le generaban 33 millones de pesos por mes”, observó. Dijo que en la gestión de los blancos no se les ha cobrado esos conceptos a los socios.

Barrales dijo que los candidatos rojos “son los añejos de la política” y “nosotros creemos que hay que desterrar de la CEB la vieja política”.

“Ellos estuvieron 16 años y ahora andan prometiendo cosas por todos lados, ¿por qué no lo hicieron antes?”, planteó.

Barrales desmintió que haya irregularidades en AVC y un endeudamiento que supera los 173 millones, como se consignó en un informe de la comisión fiscalizadora de la CEB. “No tengo ninguna denuncia por robo y no tenemos ningún candidato que haya pisado una cárcel”, señaló.

“Si hubiera irregularidades, ¿por qué no me impugnaron? El dictamen lo firmaron los que van de candidatos en la Lista Roja”, aseveró. Afirmó que el cierre de ejercicio último dio “14 millones de pesos y fracción de resultado positivo”.

Dijo que Cortes tiene una pauta publicitaria de la CEB en su canal de televisión. Por lo tanto, agregó, es proveedor de la cooperativa y no podía ser candidato.