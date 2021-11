Expresamos nuestra preocupación por la falta de identidad y adoctrinamiento de los cuadros políticos de base, ya que los dirigentes del Partido Justicialista de la provincia han destruido sistemáticamente la mística popular interna, para dividir y conservar sus propias quintas personales y seguir beneficiándose entre un puñado de amigos y familiares para repartirse los cargos.

Tenemos motivos para dudar de la honestidad intelectual de ellos respecto a sus más o menos convocatorias a Congresos, que han sido solo para seguir achicando el PJ y no permitir elecciones abiertas internas como se hicieron históricamente para elegir a nuestros candidatos y dejar de lado el dedo digital de Buenos Aires.

Son los mimos intereses personales que han guiado al oportunismo y a la falta de ética moral para conducir el peronismo que no tiene la filosofía de vida, que nos llevó a tantas conquistas y alegrías entre los militantes. En las derrotas culpan a los traidores internos. ¿Pero quiénes son más traidores? ¿Los militantes de base o los dirigentes que impulsan sus intereses por sobre el bienestar del conjunto del pueblo peronista? Los militantes no somos responsables de las derrotas ni de las desgracias internas.

La dirigencia actual que no fue elegida democráticamente, lo único que han hecho en estos años proscribir y expulsar compañeros para quedarse con sus beneficios y negociados personales como una forma de vida ya que no nos representan. Y nos llevan nuevamente a una nueva y vergonzosa derrota el próximo 14 de noviembre. La diferencia que los militantes peronistas tenemos con estos dirigentes de café es que nosotros creemos que debe hacerse un gran cambio en el Partido Justicialista con reglas claras y transparentes permitiendo a los afiliados participar en las elecciones internas y que se vete la resolución del Congreso sobre la conformación de sub Unidades Básicas para llevar adelante un proyecto colectivo que involucre a todas y todos los afiliados. Es imprescindible reconstruir ideas y propuestas antes que los beneficios electorales y personales.

Leandro Martínez, Luis Alan, Luis Marinero y siguen firmas. (Texto reducido)

Viedma