Ratificaron la prisión preventiva por abuso sexual contra una niña en Cutral Co

Un tribunal de revisión integrado por los jueces Diego Chavarría Ruiz y Leandro Nieves y la jueza Carolina González ratificó la extensión de la prisión preventiva para una pareja acusada por delitos de abuso sexual que tiene como víctima a una niña en Cutral Co. A la vez, se prolongó a ocho meses el plazo de investigación.

En una audiencia que se concretó el martes, el tribunal de revisión aprobó de manera unánime prolongar la prisión preventiva contra un hombre y una mujer -que son pareja- por cuatro meses, tal lo había solicitado la asistente letrada Valeria Ceballos. Ese mismo plazo había fijado la semana pasada el juez de garantías, Mario Tommasi, sin embargo la defensa de la pareja pidió que se reviera la medida.

En la audiencia, la fiscalía argumentó que los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y de peligro de fuga están vigentes. Según se informó, la teoría del caso que investiga el Ministerio Público es que entre mayo de 2018 y mayo de 2020, un hombre identificado como O. D. C. C. abusó sexualmente de una niña que era parte de su entorno familiar. Los hechos se sucedieron en una vivienda familiar que compartían en Cutral Co.

En cuanto a la acusación que pesa sobre la mujer es porque intentó colaborar con el imputado, al brindar una versión falsa sobre los hechos y al ocultar rastros. Los dos están acusados de tener un arma de fuego en una casa que fue allanada en junio de 2020, sin el permiso para hacerlo.

La fiscalía acusó al hombre por los delitos de abuso sexual con acceso carnal agravado por el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años, en modalidad continuada, en concurso ideal con corrupción de menores, todo en carácter de autor. Todo esto en concurso ideal con tenencia de arma de fuego de uso civil sin la debida autorización legal.

A la mujer, se le atribuyó abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y el aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente con una menor de 18 años, en calidad de cooperadora, en concurso ideal con corrupción de menores, junto a los delitos de encubrimiento agravado, como autora, y tenencia de arma de fuego de uso civil sin autorización legal, este último concursando de manera real con los delitos previos.

El plazo de investigación del caso fue ampliado en la audiencia de la semana pasada de cuatro a ocho meses. La acusación contra las dos personas fue hecha en marzo de este año y como estaba pronto a vencer el plazo de prisión preventiva impuesto es que se solicitó su extensión. El tribunal avaló la medida por voto unánime de sus integrantes.

En la causa participa además en representación de la querella el padre de la víctima, a través del abogado particular Mario Jordán Díaz.