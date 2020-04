Recetas con historia: el pastel de papas de Nora

“La receta del pastel de papa no es considerada de alta dificultad pero sí requiere de cierto tiempo de preparación y cocción (puede llegar a tomar más de una hora y media, además de ensuciar muchas ollas y bártulos de cocina).



El pastel de papa es un plato familiar. Lo recuerdo de chico cuando lo cocinaba mi abuela y mi mamá.

También me rememora a La Plata a mis épocas de estudiante. Es un plato que nos cocinaba Nora, la mamá de Tavo, mi gran amigo y compañero de estudio, cuando nos iba a visitar.



El pastel de papa era unas de las recetas favoritas de Gustavo y lo hacía a menudo cuando le tocaba cocinar a él. Era una forma de sentirnos como en casa, más cerca de Roca.

Así fue que en noviembre de 1996, como ante sala de la final intercontinental de River frente a la Juventus, se inspiró y preparó un delicioso pastel de papa para la cena.



Esa fue la última vez que comí un pastel de papa de mi amigo. Coincidencia o no, Juventus ganó la copa con gol de Alessandro Del Piero en el minuto .

El pastel de papa, es un plato que tiene ese gustito a lo casero difícil de igualar. Mis hijas me lo piden que lo cocine y no me puedo resistir. Eso sí, tiene que venir con decoración y dedicatoria, en este caso, como se ve en la foto, con un corazón y mucho amor.



El pastel de papa es un plato ampliamente consumido en todo el territorio argentino, casi un clásico presente en todas las familias o como plato del día en algunos restaurantes o comedores. Si bien está usualmente asociado a épocas invernales, se puede cocinar a lo largo de todo el año.

En Argentina se añaden ingredientes que no existen en la versión inglesa del plato original, dejando entrever la fuerte influencia española que tiene la gastronomía argentina y, en mi caso particular, la influencia directa de mi abuela, madre y tías”.

La receta

Ingredientes:

Papas (1,5 kg)

Carne (750 gramos)

Carne picada especial

Huevos duros x 3

Hervir huevos

Cebolla x 1

Morrón (rojo, amarillo y verde), puerro y/o cebollita de verdeo (opcionales)

Verduras a gusto

Queso cremoso

Queso rallado

Condimentos a gusto

Pasos de elaboración:

Vamos a dividir la elaboración en 3 pasos principales.

Preparación del puré de papas: pelar las papas y poner a hervir en agua con un poquito de sal gruesa. Hervir las papas.

Cuando estén cocidas, sacar el agua, y romper las papas con un pisa papa y/o minipimer.

Agregar leche y queso rallado para hacer más cremoso el puré.

En una olla a parte, poner a hervir los huevos Preparación de la carne:

Cortar la cebolla, morrones y puerro

Saltear en una sartén caliente las verduras cortadas con un poco de aceite.

Agregar la carne picada con otro poco de aceite, condimentar a gusto y cocinar tapado a fuego medio para conservar los jugos.

Terminar de cocinar a fuego lento.

Mezclar la carne con las verduras

Armado del pastel de papa

El armado del pastel lo vamos a hacer en una fuente.

Antes de comenzar no olviden de prender el horno para que vaya tomando temperatura.

Los fundamentalistas del pastel de papa definen como obligatorio poner una capa inferior de puré en la fuente. Si se quedaron cortos con el puré o, piensan que no les va a alcanzar para la parte de arriba del pastel de papa, omitan este paso.

Agregar la carne cocinada. Agregar el huevo duro y el queso cremoso.

Tapar con el resto del puré asegurando cubrir toda la superficie y alisando lo más que puedan

Decorar con un tenedor a gusto, en este caso a pedido de mis hijas con un corazón.