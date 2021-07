No puedo asegurar que todos mis antepasados vinieron en los barcos, soy más de cuarta generación argentino, algunos de mis antepasados se pierden en la historia argentina. Me crié en EE.UU. y volví a los 18 años y no entiendo a los argentinos. Recientemente un ministro se refirió a una Argentina de mier…. y dijo: “Los culpables son ellos, los políticos y sus parientes que gobernaron 38 de los últimos 74 años”. ¿O los que están ahora recién bajaron de los barcos? ¿Y con eso qué? ¿Significa supremacía étnica de ellos?

Me remonto al 6 de junio de 1944 (Operación Overlord - Día D) y la similitud con la situación de la pandemia. Los alemanes bombardearon Inglaterra y los británicos se refugiaron bajo tierra pero planearon invadir Francia finalmente en esa fecha. Sabían que habría 20 mil muertos pero no podían continuar escondidos bajo tierra. El bombardeo con aviones y por último con cohetes (V1 y V2) finalmente podría destruir Inglaterra si continuaba.

Aquí se decidió escondernos en nuestras casas (cuarentena) sin ninguna estrategia. Se destruyó la industria privada, la única que generaba recursos y hay muchos que todavía no comprendieron que están muertos económicamente. Los empleados públicos no han sido afectados, total igual siguieron cobrando trabajasen o no.

La cuarentena es como si los británicos hubiesen decidido esperar que se le acabaran las bombas y cohetes a los alemanes. Se relaciona a Winston Churchill con nuestros líderes, lo cual es comparar al Che con el Chapulín Colorado. Éste tomó la difícil decisión de invadir Francia sabiendo el costo en muertes.

Nuestros dirigentes son cínicos que explican sus fracasos con más mentiras y relatos, culpando a otros por sus errores, los runners, la educación… No pudieron comprar vacunas en forma eficiente y se vacunaron primero. Ellos tenían mérito y lo mismo sus parientes y amigos. ¿El Presidente no creía en la meritocracia? Seguramente se imagina ser el Rey Leónidas en el paso de Termópilas rodeado de los hoplitas (los jóvenes para la liberación), protegiendo a Grecia (Argentina) de la invasión del rey persa Jerjes (Laboratorios de vacunas y el Imperio). Mientras que Artemisia guiaba la escuadra Persa al desastre de Salamida.

Corrupción (vacunatorios VIP) es usar los recursos ajenos para beneficio propio, sea quien sea que lo haga: el Gato, la Porota o el Papa.

No puedo decir que me arrepiento de haber vuelto a la Argentina, he desarrollado mi vida profesional y una familia, pero con gran esfuerzo ante la estupidez nacional. Sin embargo con mucho dolor les recomiendo a mis hijas no desaprovechar la posibilidad de emigrar.

Jorge Alfredo Guido

CIPOLLETTI