Reclaman la reactivación del pavimento en la ruta 23

En la mayoría de los tramos, las empresas dejaron de trabajar por la falta de pagos.

El largo parate que registra el fin de la obra de pavimento en la ruta nacional 23 que cruza la Región Sur y la incertidumbre por su reanudación, generó el reclamo de los legisladores de JSRN a Nación. Piden la re activación de los trabajos en los tramos que restan y el mantenimiento adecuado de los lugares con ripio.





Sólo en el tramo que une el acceso a la CNEA con Dina Huapi se están realizando trabajos menores. En el resto del recorrido que une CNEA con Maquinchao, la obra está paralizada desde el año pasado. No hay una fecha cierta de reanudación ya que, según lo explicó el senador Martín Doñate (FdT), “la obra está atada al Presupuesto Nacional 2020”.

La situación de incertidumbre que reina sobre la obra generó un rápido pedido de los legisladores Julia Fernández, Graciela Vivanco, Claudia Contreras, Marcelo Szcygol y Juan Pablo Muena al Ejecutivo Nacional, al Ministerio de Obras Públicas y la Dirección Nacional de Vialidad . Apuntan a que se arbitren los medios “para reactivar cuanto antes este obra tan importante para la provincia. Los tramos sin culminar, los desvíos y la falta de señalización provocan grandes conflictos de tránsito y preocupación en los automovilistas”, plantean los autores del proyecto de comunicación, enviado la semana pasada.

Además le exigen a los organismos nacionales competentes que realicen las tareas de mantenimiento en los recorridos de difícil acceso para evitar accidentes o algún otro percance.

Durante esta época del año, el transito vehicular se incrementa notablemente en la ruta 23 debido a la afluencia de turistas que buscan unir la cordillera con el mar y viceversa.

Los tramos de ripio no presentan su mejor forma para poder ser transitados con normalidad, debido a la falta de un mantenimiento adecuado.

Lo que falta

De la obra de pavimentación solo restan 95 kilómetros entre Ingeniero Jacobacci y Dina Huapi para completar los 602 que tiene la principal ruta que une la costa atlántica con la comarca andina a través de la Región Sur.

“Nos preocupa que las empresas responsables de las obras no hayan reactivado el trabajo, sobre todo teniendo en cuenta que la veda terminó aproximadamente el 15 de enero”, explicaron y remarcaron que estas demoras se trasladan en mayores costos.

Si bien el receso estival culminó hace un mes, las empresas viales no han retomado los trabajos y no se sabe cuando lo harán. El año pasado no hubo un reajuste presupuestario y la reanudación de la obra va de la mano a la definición del Presupuesto 2020.