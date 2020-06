Reclamo contra una resolución educativa

Solicitamos que el Ministerio de Educación y Derechos Humanos de Río Negro derogue la resolución 2580/2020.

Esta resolución establece que todos los niveles y modalidades educativos de la provincia deberán realizar un informe evaluativo de las trayectorias escolares de cada estudiante que “serán un instrumento de vital importancia a la hora de la vuelta a la escuela, constituyéndose parte inherente de la acreditación y promoción”.

Consideramos que este tipo de resoluciones continúan profundizando desigualdades de estudiantes y sus familias, ya que en este contexto se estaría evaluando condiciones sociales, económicas, familiares, disponibilidad de datos e internet y a quienes puedan acceder a la conexión virtual.

Es importante evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje por igual, no solo de quienes pueden conectarse. Pero esto es algo que desde Educación no se garantiza, porque no han puesto ningún insumo, ni material pedagógico didáctico, ni han establecido contacto con docentes ni comunidades educativas y no han dado respuesta a ningún requerimiento de docentes. Y, contra toda recomendación académica, quiere transformar esta “evaluación” en un instrumento de acreditación y promoción. Por eso rechazamos evaluar y acreditar en estas condiciones, por honestidad pedagógica, por ética y porque vulnera el derecho a la educación. Por lo tanto, solicitamos la inmediata derogación de la Resolución 2580/2020.

Docentes de CET Nº 2 de Bariloche



Bariloche