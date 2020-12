Recomendaciones de circulación y seguridad para estas fiestas, en Río Negro

En el marco del plan operacional y preventivo para brindar seguridad en las fiestas de fin de año, la Policía de Río Negro pide a los vecinos que tomen las medidas necesarias para prevenir la propagación de la Covid-19.

En este marco, por disposición del Gobierno Nacional y Provincial, la provincia pasó en su totalidad a la etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio hasta el 31 de enero de 2021.

Asimismo, en relación a la circulación, es necesario respetar las normas de seguridad vial y recordar:

• Llevar de manera ordenada y accesible la documentación del vehículo, los permisos de circulación y respectivas declaraciones juradas, acorde a los protocolos previstos.



• Usar siempre el cinturón de seguridad, permite amortiguar el golpe y sostener el cuerpo en caso de accidente de tránsito. Los niños deben ir en el asiento trasero, sentados en butacas (Sistema de Retención Infantil, SRI) correspondientes a su peso y tamaño. No deben ir en los brazos de los padres ni compartiendo el cinturón de seguridad.



• Las luces delanteras y traseras del vehículo deben funcionar siempre, con el fin de tener una adecuada visibilidad del camino, además de alertar a otros conductores acerca de nuestra presencia. Contar con todos los accesorios de seguridad del auto: balizas, linterna, matafuegos, gato, llave cruz, caja de herramientas y goma de auxilio.



• Acatar los límites de velocidad aconsejados, ya que circular a velocidades superiores a la permitida, puede terminar en un accidente. Por otro lado, conducir a baja velocidad también es peligroso como manejar superando las velocidades máximas.



• Respetar los semáforos y señales de tránsito, ayudan a asegurar la fluidez del tránsito de manera eficiente.



• Mantener la distancia de seguridad adecuada, es imprescindible manejar lo suficientemente separado del vehículo que circula por delante, generando un “espacio” libre entre ambos, el cual permita detener o disminuir la marcha sin riesgo.



• No hablar por teléfono cuando se maneja, el celular es un objeto imprescindible, pero a la hora de conducir influye en la capacidad de concentración, atención y reacción del conductor.



• Usar casco es obligatorio, ya que resulta el elemento fundamental de protección cuando se viaja en moto, ciclomotor o bicicleta.



• En caso de que tome alcohol no conduzca. El alcohol en cualquier cantidad afecta al conductor. Por eso, “si manejas, no tomes alcohol. Si tomas alcohol, no manejes”.

- Con información de La Comuna.-