Recuerdos viajeros: “Lloré de emoción en Milán”

Viajar sola o solo es una buena manera de recorrer el mundo, para descubrir lugares, culturas y conocerte más a vos mismo. Ese desafío tomó hace tres años María José Cerutti de General Roca. Hoy tiene 31 años y decide recordar su primer viaje a Italia. Un recorrido planeado, soñado y que concretó con mucho esfuerzo. “Fue mi autorregalo de cumpleaños en 2017. Yo cumplo el 31 de marzo y engancho siempre Semana Santa”, dice.

Fue un viaje de 15 días, en el que marcó un itinerario con las cosas que no se podía perder. Fue a los Alpes Suizos, a Zermatt que no es muy conocido, pero muchos la identifican por se la ciudad del chocolate Toblerone, pasó por Ginebra, Roma y Florencia. Y terminó en Milán, la gran frutilla de su pastel de cumpleaños.

“Nací en Catamarca pero hace más de quince años el sur forma parte de mi historia. Soy la mayor de 3 hermanas y desde chica la curiosidad por los lugares, las personas y lo desconocido forman parte de mi”, dice María José para presentarse.

Con toda la locura que desató la pandemia del coronavirus, ella mira las noticias de cada lugar que caminó y se le hace inevitable pensar “¡wooow, yo estuve ahí! Solo nos queda recordar o volver hasta a ese momento en fotos, libros o palabras”, escribe.

Cuando mira las postales de las ciudades europeas vacías, que muestran los medios, vuelve la emoción que le generó su llegada a Milán, sensaciones que hasta el día de hoy le siguen sacando una sonrisa.

“¿Lloraron alguna vez frente a ese paisaje al que tanto soñaban llegar?”, pregunta y comenta. “Después de sacar mi vuelo a Milán, empece a preparar mi viaje y cada vez que armaba parte del itinerario miraba y guardaba, en capturas, las imágenes del Duomo di Milano. Me costaba imaginar cómo sería, con qué me iba a encontrar ”, destaca.

Confiesa que tiene locura por las ciudades grandes que nunca se cansa de recorrer o de conocer, porque son “las que te obligan a volver”.

Cuando llegó, después de una caminata eterna hasta el hotel salió a buscar el Duomo di Milán y se pegó el susto de su viaje. “Deje mis cosas y la ansiedad por salir me apuraba a llegar a esa foto que tenia en la cabeza hacia 5 meses. Me hice la canchera pensando que lo iba a encontrar fácil y no, había miles de callecitas que se cruzaban. Pero de repente lo vi. Había llegado”.

María José lo define como imponente. Por su tamaño, su perfección y el entorno que hacían que no pueda dejar de mirarla. “Como ya era de noche y no había tanta gente, sentí que tenia todo el Duomo para mi. En ese momento llore de felicidad, llore de emoción, de sentir que tanto esfuerzo había valido la pena”, dice.

Para ella viajar es magia, es ir en busca de algo desconocido y dejarse sorprender. Perderse en las ciudades o disfrutar del silencio y el paisaje. Ama tanto viajar que tiene una página llamada Inquietas y Viajeras en la que refleja sus rutas recorridas.

“En mi caso, no viajo para ir a un lugar en particular, sino por ir. Viajar por el placer de viajar. La cuestión es movernos sea cerquita de casa o cruzando un océano. Aunque el destino se repita, nunca se visita el mismo lugar”, remata.

Vos también podés compartir tu viaje como hizo María José.

Los viajeros estamos con abstinencia de viajes. Por eso, los invitamos a que compartamos las anécdotas de nuestros viajes, para pasarla bien hasta que podamos volver a viajar. Buscá la foto viajera que tanto te gusta y mandala por mail a voy@rionegro.com.ar o al Facebook del Voy.