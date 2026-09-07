Pan picón casero: la receta fácil para preparar este clásico pan dulce
Prepararlo en casa lleva algunos pasos, pero el resultado vale la pena.
El pan picón es uno de esos clásicos de la panadería mexicana que se destaca por su masa suave, su aroma a canela y una particular cubierta dulce que le da una textura irresistible. Prepararlo en casa lleva algunos pasos, pero el resultado vale la pena.
Ingredientes
Para la masa
- 500 g de harina de trigo
- 100 g de azúcar
- 125 g de manteca o mantequilla
- 2 huevos
- 10 g de levadura seca
- 250 ml de leche tibia
- 1 cucharadita de canela
- 50 g de nueces picadas
- 50 g de pasas
- Una pizca de sal
Para la cubierta
- 125 g de harina
- 70 g de manteca vegetal o mantequilla
- 40 g de azúcar
- 1 huevo
- Una pizca de bicarbonato
- Una pizca de colorante amarillo, opcional
Cómo hacer pan picón casero
1. Preparar la levadura
Colocá la leche tibia en un recipiente y agregá la levadura junto con una cucharada del azúcar. Mezclá y dejá reposar unos minutos hasta que comience a formar espuma.
2. Preparar la masa
En un bol grande colocá la harina, el azúcar, la canela y la sal. Incorporá los huevos, la manteca y la mezcla de levadura. Amasá hasta conseguir una preparación suave y homogénea.
Agregá las nueces y las pasas y continuá amasando unos minutos para distribuirlas de manera pareja.
3. Dejar levar
Formá un bollo, cubrilo con un repasador limpio y dejalo reposar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora, o hasta que la masa aumente notablemente su tamaño.
4. Formar los panes
Dividí la masa en porciones y formá bollos. Colocalos sobre una placa previamente enmantecada o cubierta con papel para horno.
5. Preparar la cubierta
Mezclá la harina, el azúcar, la manteca, el huevo y el bicarbonato hasta obtener una pasta suave. Si querés darle el color característico, agregá una pequeña cantidad de colorante amarillo.
6. Cubrir los picones
Colocá una porción de la pasta sobre cada bollo y extendela suavemente. Con un cuchillo podés realizar pequeños cortes o dibujos sobre la superficie.
7. Hornear
Llevá los panes a un horno precalentado a 180 °C y cociná durante unos 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados.
El secreto para que queden bien
La clave está en respetar los tiempos de levado y no agregar demasiada harina durante el amasado. La masa debe quedar suave y ligeramente elástica. Además, la cubierta tiene que conservar cierta humedad para formar esa costra dulce característica durante la cocción.
Una vez fríos, los panes picones se pueden disfrutar solos, con café, mate o acompañados con dulce de leche.
Comentarios