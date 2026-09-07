Pan picón casero: la receta fácil para preparar este clásico pan dulce

Pan picón casero, la receta fácil del clásico pan dulce con una cubierta irresistible. Foto ilustrativa.

El pan picón es uno de esos clásicos de la panadería mexicana que se destaca por su masa suave, su aroma a canela y una particular cubierta dulce que le da una textura irresistible. Prepararlo en casa lleva algunos pasos, pero el resultado vale la pena.

Ingredientes

Para la masa

500 g de harina de trigo

100 g de azúcar

125 g de manteca o mantequilla

2 huevos

10 g de levadura seca

250 ml de leche tibia

1 cucharadita de canela

50 g de nueces picadas

50 g de pasas

Una pizca de sal

Para la cubierta

125 g de harina

70 g de manteca vegetal o mantequilla

40 g de azúcar

1 huevo

Una pizca de bicarbonato

Una pizca de colorante amarillo, opcional

Cómo hacer pan picón casero

1. Preparar la levadura

Colocá la leche tibia en un recipiente y agregá la levadura junto con una cucharada del azúcar. Mezclá y dejá reposar unos minutos hasta que comience a formar espuma.

2. Preparar la masa

En un bol grande colocá la harina, el azúcar, la canela y la sal. Incorporá los huevos, la manteca y la mezcla de levadura. Amasá hasta conseguir una preparación suave y homogénea.

Agregá las nueces y las pasas y continuá amasando unos minutos para distribuirlas de manera pareja.

3. Dejar levar

Formá un bollo, cubrilo con un repasador limpio y dejalo reposar en un lugar cálido durante aproximadamente una hora, o hasta que la masa aumente notablemente su tamaño.

4. Formar los panes

Dividí la masa en porciones y formá bollos. Colocalos sobre una placa previamente enmantecada o cubierta con papel para horno.

5. Preparar la cubierta

Mezclá la harina, el azúcar, la manteca, el huevo y el bicarbonato hasta obtener una pasta suave. Si querés darle el color característico, agregá una pequeña cantidad de colorante amarillo.

6. Cubrir los picones

Colocá una porción de la pasta sobre cada bollo y extendela suavemente. Con un cuchillo podés realizar pequeños cortes o dibujos sobre la superficie.

7. Hornear

Llevá los panes a un horno precalentado a 180 °C y cociná durante unos 20 a 25 minutos, hasta que estén dorados.

El secreto para que queden bien

La clave está en respetar los tiempos de levado y no agregar demasiada harina durante el amasado. La masa debe quedar suave y ligeramente elástica. Además, la cubierta tiene que conservar cierta humedad para formar esa costra dulce característica durante la cocción.

Una vez fríos, los panes picones se pueden disfrutar solos, con café, mate o acompañados con dulce de leche.