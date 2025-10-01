A 30 años de “La Niñera”, Fran Drescher fue homenajeada en el Paseo de la Fama

Fran Drescher recibió una importante distinción por su trabajo. La reconocida actriz de 68 años recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y se mostró muy feliz por ese reconocimiento, varios años después del éxito más importante de su carrera, su protagónico en la serie «La niñera».

Fran Drescher recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Si bien pasó mucho tiempo de aquel programa, los fanáticos siguen pidiendo por su vuelta y la actriz no descarta la posibilidad de un regreso. Estuvo al aire durante seis temporadas, entre los años 1993 y 1999. Hace pocas semanas, hubo una reunión entre los protagonistas y los productores, que ella misma publicó en sus redes sociales, como abriendo la puerta a una posible vuelta.

A la ceremonia, Fran Drescher fue acompañada por dos de las actrices de «La Niñera», Nicholle Tom y Madeline Zima, las jóvenes que hacían de las niñas que ella cuidaba en la serie.

Además de su rol como actriz, Fran es la presidenta de SAG-AFTRA, el sindicato que guía a los que trabajan en la industria.