Fran Drescher y Charles Shaughnessy, protagonistas de «La Niñera» (The Nanny) la comedia éxito de los 90s , se reunieron esta semana con su antiguo equipo de trabajo. Ya pasaron más de tres décadas desde que la sitcom conquistó al público, pero el tiempo parece no haber pasado para sus protagonistas. La foto compartida por Drescher despertó la ilusión de los fans.

¿Vuelve «La Niñera»?: Fran Drescher y Charles Shaughnessy se reencontraron a 32 años de la icónica serie

La dupla que encarnó a la inolvidable niñera Fran Fine y al elegante productor Maxwell Sheffield volvió reunirse en ocasión de una cena de amigos, en la que según se pudo ver en las fotos que compartieron, no faltaron las risas.

Fran fue la primera en compartir la imagen del encuentro, en la que aparece sentada junto a Shaughnessy y a Peter Marc Jacobson, cocreador de la serie y exesposo de la actriz. “De cena con el señor Sheffield y los productores ejecutivos de La Niñera. ¡Una gran noche sin duda!”, escribió Drescher al pie del posteo, que generó miles de reacciones entre los usuarios.

La foto de los integrantes de «La Niñera» que despertó ilusión en los fans.-

En la cena, también participaron los productores ejecutivos Robert Sternin, Prudence Fraser y Diane Wilk. Las fotos de la reunión despertaron la ilusión de los fans ante un posible regreso de «La Niñera», en medio de un Hollywood que cada vez tiende más a revivir viejas franquicias exitosas para aprovecharse de la rentabilidad que actualmente tiene la nostalgia.

Lejos de apagar las ilusiones, Charles decidió encenderlas aún más. En su Instagram, replicó la imagen que subió Fran y acotó: “¿La banda se reúne otra vez…? Una gran salida con Susan y el equipo de La Niñera”.

Por ahora no hay nada confirmado, pero lo cierto es que, a juzgar por las repercusiones que tuvo este posteo en las redes sociales, los fans están más que interesados en revivir la historia de la familia Sheffield.