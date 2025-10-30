A qué hora se estrena la nueva temporada de “The Witcher“ en Netflix

La serie de Netflix «The Witcher» es una épica de fantasía oscura basada en la saga de novelas del autor polaco Andrzej Sapkowski.

La trama se desarrolla en un vasto continente de inspiración medieval y se centra en las historias entrelazadas de tres personajes clave, cuyos destinos están unidos: Geralt de Rivia, Ciri y Yennefer de Vengerberg.

Luego de tres exitosas temporadas, este jueves llega la cuarta parte cuyos capítulos estarán disponibles en la plataforma desde las 4 de la madrugada de la Argentina.

Cómo es “The Witcher”: personajes y elementos clave de la trama:

1. Geralt de Rivia: El Brujo (The Witcher)

¿Quién es? Es el protagonista principal (interpretado inicialmente por Henry Cavill y luego por Liam Hemsworth a partir de la cuarta temporada), un brujo (o witcher). Los brujos son cazadores de monstruos mutados y entrenados desde niños, que poseen habilidades de combate, magia rudimentaria (Señales) y una alta tolerancia a los venenos.

Su función: Geralt viaja por el Continente aceptando contratos para matar bestias y monstruos a cambio de dinero. Sin embargo, a menudo se encuentra con que los humanos pueden ser mucho más crueles y monstruosos que las criaturas a las que caza.

Su dilema: Trata de mantener una postura de neutralidad en los asuntos políticos y morales de los reinos, pero su «destino» constantemente lo arrastra hacia conflictos mayores.

2. Ciri: La Princesa Destinada

¿Quién es? Cirilla (Ciri), Princesa de Cintra. Es la heredera de un reino en el Norte.

Su rol: Ella y Geralt están unidos por una antigua ley mágica conocida como la «Ley de la Sorpresa» (o Ley de la Causa y Efecto), que vincula sus destinos. Después de la caída de su reino a manos del Imperio de Nilfgaard, Ciri debe huir y buscar desesperadamente a Geralt, su protector predestinado.

Su poder: Ciri posee un misterioso y poderoso don mágico latente que la convierte en el objetivo de fuerzas políticas y mágicas de todo el Continente.

3. Yennefer de Vengerberg: La Hechicera

¿Quién es? Una poderosa hechicera. Su vida es una historia de transformación, desde ser una joven jorobada y marginada hasta convertirse en una de las magas más influyentes.

Su rol: Es una figura clave en la política y la magia del Continente, y desarrolla una relación compleja e intensa con Geralt. Su búsqueda de poder y su conexión con el destino la llevan a menudo a caminos opuestos, pero cruciales para la supervivencia del mundo.

Así es el conflicto principal:

La serie se ambienta en medio de la Primera Gran Guerra entre el poderoso Imperio de Nilfgaard (que busca la expansión a toda costa) y los fragmentados Reinos del Norte.

La trama explora:

La Caza de Monstruos: Las misiones de Geralt, a menudo con su compañero el bardo Jaskier, que exploran el folclore y las criaturas del Continente.

Las misiones de Geralt, a menudo con su compañero el bardo Jaskier, que exploran el folclore y las criaturas del Continente. I ntriga Política: Los intentos de los magos y los reyes de manipular los eventos.

Los intentos de los magos y los reyes de manipular los eventos. La Búsqueda de Ciri: El viaje de Geralt y Yennefer para encontrarse con Ciri y protegerla de quienes quieren usar su poder.

En resumen, «The Witcher» es una historia de destino, familia elegida y la lucha moral de un cazador de monstruos en un mundo donde el bien y el mal rara vez son absolutos.

NA