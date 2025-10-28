Netflix: los estrenos que tendrá la semana que va del lunes 27 de octubre al domingo 2 de noviembre 2025

Netflix dio a conocer su batería de estrenos desde el lunes 27 de octubre y hasta el domingo 2 de noviembre, marcando así más novedades para el cierre del décimo mes del año. Luego de varias bombas en este inicio del 2025, la plataforma de streaming renueva su catálogo con películas y series nuevas, pero también con temporadas.

Uno por uno, los estrenos de Netflix para esta semana

Netflix estrenará las siguientes producciones entre el lunes 27 de octubre y el domingo 2 de noviembre 2025:

Películas

Maldita suerte (29 de octubre)

Series

La agente encubierta (27 de octubre)

Naturaleza de pesadilla: Lost in the Jungle (28 de octubre)

Mo Amer: Wild World (28 de octubre)

Los dueños del juego (29 de octubre)

The Witcher (30 de octubre)

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero (30 de octubre)

Son of a Donkey (30 de octubre)

El imperio de Ámsterdam (30 de octubre)

Respira (31 de octubre)

“El Monstruo de Florencia”, la serie sobre un caso real que arrasa en Netflix

La plataforma de streaming Netflix ha puesto nuevamente bajo los reflectores uno de los casos criminales más notorios e inquietantes de la historia de Italia con el estreno de su miniserie “El Monstruo de Florencia” (Il Mostro).

La producción, que rápidamente escaló a los primeros puestos, aborda el enigma del asesino serial que sembró el terror en la región de la Toscana entre 1968 y 1985. El estreno de esta producción italiana reabre uno de los capítulos más oscuros de la crónica criminal europea, centrado en el asesino serial que atacó parejas durante casi dos décadas.

Con información de NA