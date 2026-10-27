Facundo Moyano y Candela Arizaga volvieron a mostrarse juntos tras el levantamiento de la perimetral: la foto y el mensaje de amor

Facundo Moyano y Candela Arizaga volvieron a mostrarse juntos públicamente después de casi tres meses marcados por una causa judicial y una restricción de acercamiento. La modelo sorprendió a sus seguidores al publicar una fotografía abrazada al exdiputado nacional, acompañada por un mensaje que fue interpretado como una declaración de amor y una respuesta a las versiones que circularon sobre la pareja.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la publicación se conoció el lunes 26 de octubre, pocas horas después de que la Justicia porteña resolviera levantar la medida perimetral que le impedía a Moyano acercarse a Arizaga. La decisión permitió que ambos retomaran el contacto en Argentina, aunque la investigación judicial continúa abierta.

La imagen no tardó en generar repercusión, especialmente por el contexto en el que se produjo el reencuentro y por las palabras que eligió la influencer para expresar sus sentimientos.

La primera foto de Facundo Moyano y Candela Arizaga después de la perimetral

A través de sus historias de Instagram, Candela Arizaga compartió una selfie en la que aparece sonriente y abrazada a Facundo Moyano. En la publicación etiquetó al dirigente sindical y agregó un corazón blanco.

La imagen estuvo musicalizada con la canción Como si no importara, de Emilia y Duki, un detalle que también llamó la atención de sus seguidores.

Sin embargo, lo que más repercusión generó fue una segunda historia, en la que la modelo compartió una reflexión sobre el momento que atraviesa su relación.

«El tiempo pone todo en su lugar, la verdad siempre encuentra su camino y el amor, cuando es verdadero, sabe esperar», escribió Arizaga.

El mensaje fue interpretado como una señal de respaldo a Moyano y una confirmación de que ambos decidieron continuar con su relación después de los conflictos judiciales de los últimos meses.

Qué pasó con la perimetral de Facundo Moyano y por qué la Justicia decidió levantarla

El lunes 26 de octubre, Facundo Moyano se presentó ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N.º 4, donde se realizó una audiencia vinculada con la medida cautelar que estaba vigente desde agosto.

Tras su declaración, la Justicia resolvió dejar sin efecto la restricción de acercamiento.

La decisión se produjo después de que Candela Arizaga solicitara que se levantara la medida y manifestara ante las autoridades judiciales que no había sufrido violencia de género.

Al salir de la audiencia, Moyano confirmó que podía volver a encontrarse con su pareja y expresó su satisfacción por la resolución.

El exdiputado también rechazó públicamente las acusaciones y sostuvo que el caso había adquirido una dimensión mediática por su exposición pública.

Sin embargo, el levantamiento de la perimetral no implica que la causa judicial haya terminado ni constituye una resolución sobre la responsabilidad penal del dirigente.

La causa judicial contra Facundo Moyano continúa abierta

La investigación comenzó a partir de un episodio ocurrido el 4 de agosto de 2026 en el barrio porteño de Belgrano.

En ese contexto, se inició una causa por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, que derivó en la imposición de una restricción de acercamiento.

Durante los últimos meses, la situación generó una importante exposición mediática y distintas versiones sobre el vínculo entre Moyano y Arizaga.

La modelo había expresado públicamente su intención de recuperar el contacto con su pareja y aseguró que no había solicitado la medida restrictiva.

Finalmente, la Justicia dispuso su levantamiento, aunque el expediente continúa en investigación y Moyano mantiene su condición de imputado.

Facundo Moyano y Candela Arizaga: qué se sabe de los rumores de embarazo

En paralelo con la resolución judicial, volvieron a circular versiones sobre un posible embarazo de Candela Arizaga.

A la salida de los tribunales, Moyano fue consultado por los periodistas sobre esos rumores y también sobre la posibilidad de un futuro casamiento.

El dirigente evitó dar precisiones y señaló que cualquier anuncio relacionado con la vida personal de su pareja debía hacerlo ella.

Hasta el momento, Arizaga no confirmó públicamente un embarazo, por lo que las versiones continúan sin una confirmación oficial.

Por ahora, la modelo eligió compartir una imagen del reencuentro y un mensaje centrado en la continuidad de su relación.

La fotografía, publicada apenas unas horas después de la decisión judicial, se convirtió en la primera señal pública de esta nueva etapa de Facundo Moyano y Candela Arizaga, mientras la causa que los involucra sigue su curso.