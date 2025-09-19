Quick Share, la función oculta del celular: qué es y para qué sirve

En un mundo cada vez más globalizado, gracias al avance de la tecnología, hay una herramienta disponible en el celular que permite despojarse de conexiones por cable y adaptadores para transportar datos de un dispositivo a otro.

Con esta función ya no es necesario ir al encuentro de un cable para compartir información porque Quick Share desarrollada por Samsung y, ahora integrada a nivel de sistema en algunos dispositivos Android a través de Nearby Share, renombrado por Google y Samsung, lo permite.

Su objetivo es facilitar el intercambio rápido y directo de archivos entre dispositivos cercanos sin necesidad de usar cables, o subirlos a la nube ni apps externas. Te dejamos todos los detalles en esta nota.

Quick Share: qué permite hacer la función oculta del celular

Compartir sin cables

Permite enviar archivos entre dispositivos Samsung (y algunos otros Android compatibles) sin usar Bluetooth, USB o Internet.

Velocidad alta

Usa Wi-Fi Direct y Bluetooth simultáneamente para lograr transferencias mucho más rápidas que el Bluetooth tradicional.

Compatibilidad entre dispositivos Samsung

Funciona mejor entre dispositivos Galaxy (teléfonos, tablets, notebooks y Smart TVs Samsung).

Sin necesidad de conexión a internet

No requiere estar conectado a una red Wi-Fi pública o privada para funcionar, ya que crea una red directa entre los dispositivos.

Varias opciones de visibilidad

Se puede configurar para compartir con: solo tus contactos, todos los dispositivos cercanos y nadie (modo privado).

Compatible con archivos pesados

Se pueden compartir fotos, videos, documentos o archivos grandes fácilmente, sin límite de tamaño como ocurre en WhatsApp o correo.

Integración con One UI y Windows

Quick Share está integrado en el menú de compartir de los dispositivos Samsung y también permite enviar archivos a PCs Samsung o con Quick Share para Windows.

Función de códigos QR o enlaces

Permite generar un enlace o código QR para compartir archivos con otros dispositivos, incluso si no son Samsung (vía Samsung Cloud).

Privacidad y cifrado

La transferencia es segura y está cifrada, especialmente cuando se hace por Wi-Fi Direct.

Actualizaciones y mejoras recientes

Desde 2024, Quick Share se unificó con Nearby Share de Google para mejorar compatibilidad entre más marcas Android y Chromebook.

Dónde y cómo hacer para encontrar la función Quick Share en el celular

Hay varias formas fáciles de encontrar Quick Share en el celular. En un Samsung Galaxy, la función se encuentra recorriendo los siguientes pasos.

Deslizar hacia abajo desde la parte superior de la pantalla para abrir el panel de notificaciones.

Deslizar nuevamente hacia abajo para ver los ajustes rápidos completos.

Buscar el ícono de «Quick Share». El mismo parece un símbolo de compartir con ondas.

Otra forma de acceder es ir a:

Ajustes, conexiones, Quick Share. Solo en algunos modelos.

Galería de fotos o Mis archivos y, al tocar “Compartir”, puede aparecer como opción directa si hay un dispositivo compatible cerca.

Celulares: qué diferencia Quick Share de Bluetooth

La diferencia entre Quick Share y Bluetooth está en la velocidad, tecnología y funcionalidad con la que comparten archivos entre dispositivos. Es una función exclusiva de los dispositivos Samsung Galaxy que permite compartir archivos de forma rápida entre equipos compatibles: Galaxy phones, tablets y notebooks.

Usa Wi-Fi Direct y Bluetooth combinados. Detecta los dispositivos por Bluetooth, pero transfiere archivos por Wi-Fi, lo que es mucho más rápido. Es de muy alta velocidad, incluso para archivos pesados (videos, carpetas, etc.). Su alcance funciona bien a corta distancia, como Bluetooth, pero la transferencia es mucho más veloz. Su interfaz es más moderna e integrada y permite enviar a varios dispositivos Galaxy al mismo tiempo.

Requiere que ambos dispositivos tengan Quick Share y estén cerca (sin necesidad de Internet).

Bluetooth, por otro lado, es una tecnología universal para conectar dispositivos sin cables, transfiriendo datos por ondas de radio de corto alcance, a una velocidad mucho más lenta que Quick Share, especialmente con archivos grandes.

Su alcance es de hasta unos 10 metros aproximadamente. En cuanto a la interfaz, la misma es más básica y, funciona en casi todos los celulares, tablets, computadoras, autos, parlantes, etc. Por otro lado, una de sus ventajas es que es compatible con más marcas y modelos, no solo Samsung.

