Adiós al mantel: así son las nuevas mesas que repelen manchas y huellas
Conocé las mesas que están revolucionando el mundo del hogar, hechas con materiales innovadores, ofrecen practicidad y estilo sin esfuerzo.
Aunque los formatos familiares vienen variando en el tiempo, hay una rutina que se mantiene, pero, con la invención de nuevas tecnologías va dejando atrás al clásico mantel que abuelas y madres ponían en las mesas para no “estropear” la mesa y, si bien todavía sigue usándose hay nuevas ofertas para suplantarlo por otros elementos que cumplen la función y dan menos trabajo a los integrantes de las familias.
El diseño antimanchas que revoluciona los comedores
En este sentido, el mantel tradicional podría estar quedando atrás gracias a las mesas modernas con superficies antimanchas y antihuellas que están ganando terreno en los hogares por su practicidad y diseño innovador. Estos muebles están fabricados con materiales como:
- Melamina.
- Vidrio templado.
- Resinas especiales.
Lo propio ayuda a que repelen líquidos, grasas y huellas dactilares, permitiendo mantener la mesa limpia con un simple paño, sin necesidad de productos de limpieza fuertes. Además de su facilidad de mantenimiento, estas superficies son resistentes a rayones y al calor, lo que las hace ideales para el uso diario en cocinas y comedores.
El diseño también juega un papel importante, ya que, muchas de estas mesas presentan terminaciones elegantes y modernas que se adaptan a diversos estilos de decoración, desde lo minimalista hasta lo industrial.
La sostenibilidad es otro aspecto a destacar. Al reducir la necesidad de manteles desechables y productos de limpieza, contribuyen a un hogar más ecológico y económico.
Estas mesas ofrecen:
- Funcionalidad.
- Estética.
- Practicidad.
- Modernidad.
- Diversidad.
Justamente este último punto marca que hay una amplia gama de colores y texturas, ayudando a la persona a elegir de manera fácil y encontrar el modelo que mejor se adapte a las necesidades y preferencias personales y al estilo del hogar.
Más diseño y confort y, menos esfuerzo para limpiar las mesas
La tendencia hacia muebles de fácil mantenimiento está en auge, especialmente en hogares con niños o mascotas, donde la limpieza constante es esencial.
Si bien el costo inicial de estas mesas puede ser mayor que el de las tradicionales, la inversión se ve compensada por la durabilidad y el ahorro en productos de limpieza a largo plazo.
Es por eso que, las mesas con superficies antimanchas y antihuellas están transformando el concepto de mobiliario doméstico, ofreciendo una combinación perfecta de estilo, funcionalidad y facilidad de mantenimiento.
