Por qué colapsó Agostina, la policía, y decidió irse de Gran Hermano sin mirar atrás

Gran Hermano sumó una noche de mucha tensión este domingo: tras la salida de Lisandro, por la decisión del público, Agostina le indicó a Santiago del Moro su decisión de irse de la Casa por su temor a Juliana «Furia». El malestar de la policía arrastraba desde la cena de nominados de la noche anterior, donde las «hermanitas» tuvieron una fea pelea.

Agostina estaba esperando el resultado de la elección del público, ya que anhelaba o bien irse en plena Gala de Eliminación o bien que se fuera Furia, su actual contrincante. Sin embargo, nada salió como la policía esperaba y Lisandro se fue de la Casa de Gran Hermano, con el 61% de los votos negativos.

Todo se gestó en la cena de nominados del sábado. Allí, estuvieron Joel, Virginia, Isabel, Lisandro, Agostina y Furia. La conversación fue tomando temperatura y terminó con gritos y amenazas, según indicó la «hermanita» en su crisis del domingo.

Tras los resultados de la Gala de Eliminación, Agostina quebró en llanto y se fue hasta el Confesionario, por recomendación de Santiago del Moro. Allí señaló que sentía amenazada su vida, por los dichos de Furia en la noche anterior.

📞Si sos víctima de violencia de género comunicate las 24 horas, todos los días a la línea 144



Qué dijo Santiago del Moro sobre la sorpresiva salida de Agostina en Gran Hermano

Santiago del Moro se mostró molesto por la acción de Agostina, luego del episodio sorpresivo en la Gala de Eliminación. «Agostina se fue anoche a la madrugada. Si vos te quedaás es porque te bancas las condiciones de juego y te podés ir cuando vos quieras» indicó el conductor de Gran Hermano en su programa de radio de este lunes.

«A mí lo que no me gustó es que en la salida de Licha, que se merecía una gran salida porque fue un gran participante, y era su momento, lo tapó ella a él. Él se estaba despidiendo de sus amigos, despidiéndose de la Casa; ella a los gritos diciendo ‘me voy, me voy, me voy’» concluyó Santiago del Moro sobre la decisión de Agostina.