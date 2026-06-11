Agustina Bascerano: quién es la ex de Germán Pezzella y qué pasó con la supuesta doble vida del futbolista

La modelo, influencer y nutricionista quedó nuevamente en el centro de la escena después de que resurgiera su historia de amor con el campeón del mundo. Su participación en la serie «Muchachas» de Telefe despertó curiosidad sobre su presente.

En los últimos días, el nombre de Agustina Bascerano volvió a instalarse en los medios y las redes sociales. La modelo y creadora de contenido quedó bajo la lupa luego de que se conocieran detalles de su separación de Germán Pezzella y, al mismo tiempo, se estrenara el episodio de la serie documental «Muchachas« en el que ella participa.

Aunque durante años fue conocida por su relación con el defensor de la Selección Argentina, Bascerano construyó una carrera propia vinculada al modelaje, el bienestar y las redes sociales, mucho antes de que su vida sentimental ocupara titulares.

El escándalo que marcó el final de su relación con Pezzella

Según trascendió en el programa Puro Show (eltrece), la relación entre Agustina Bascerano y Germán Pezzella habría llegado a su fin luego de que ella descubriera una supuesta doble vida del futbolista.

La versión fue difundida por Pochi, creadora de Gossipeame, quien aseguró que una tercera persona habría sido determinante en la ruptura. Según relató, se trataría de Agustina Tedesco, una mujer que también se encontraba en pareja y tenía hijos.

Hasta el momento, ni Pezzella ni Bascerano realizaron declaraciones públicas sobre estas versiones, aunque la historia volvió a cobrar relevancia a partir de la emisión de «Muchachas».

Su participación en «Muchachas» y la explicación que dio públicamente

La aparición de Agustina en la serie despertó aún más interés porque las imágenes fueron grabadas años atrás, cuando su realidad era muy diferente a la actual.

En una charla para el podcast Ángeles y Demonios, Bascerano explicó que aceptó participar porque le interesaba mostrar una faceta poco conocida de su trabajo.

Según contó, la propuesta le permitió exponer el detrás de escena de su carrera como modelo en Estados Unidos, incluyendo castings, reuniones con agencias y la preparación previa a cada producción.

Además, dejó en claro que no buscó aprovechar la repercusión mediática que generó el programa.

La joven explicó que el material refleja una etapa pasada de su vida y que no tiene interés en hacer prensa ni obtener visibilidad a partir de una relación que ya terminó.

Quién es Agustina Bascerano

Más allá de su historia con el futbolista, Agustina Bascerano desarrolló una carrera vinculada al mundo del bienestar y la moda.

Con información de Vía País