Ahora sí es la Dra Yang: Sandra Oh recibió un doctorado honorífico y bromeó: “Ahora soy doctora de verdad”

Dra Yang: Sandra Oh

Sandra Oh, reconocida por interpretar a la Dra. Cristina Yang en «Grey’s Anatomy», recibió un doctorado honorífico en artes otorgado por la Universidad de Dartmouth. La actriz celebró su primer título universitario y se identificó como una “doctora de verdad”.

Sandra Oh fue distinguida con un doctorado y celebró a lo grande con los egresados

El hecho se llevó a cabo en una ceremonia multitudinaria el pasado 15 de junio en Hanover, Nueva Hampshire, cuando la actriz se unió a los egresados de este año para brindar el discurso de fin de curso. En sus palabras, Oh transmitió un mensaje centrado en aceptar la incomodidad y poder sobrellevarla.

“No he ido nunca a la universidad. Solo he interpretado personajes que sí lo hicieron. Así que gracias por ayudarme a cumplir el sueño de mis padres: que obtuviera un diploma. ¡Y un doctorado, nada menos!”, agradeció Oh ante los presentes.

Finalmente, la actriz invitó a los egresados a unirse a ella en un baile y canto eufórico en modo de celebración.

Además, Sandra compartió las postales de su paso por Darmouth y celebró a los recientes graduados.

“¡Una Dra. de verdad! (Bueno, honorario). Gracias, Dartmouth College, por dejarme bailar con la generación 2025”, escribió en sus redes sociales.