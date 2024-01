Alan de Gran Hermano evitó la sanción y salvó a uno de los nominados: a quién eligió

Los jueves son más que especiales en Gran Hermano, el reality que se transmite por Telefe, ya que otorgan la posibilidad al líder de la semana de salvar a uno de los nominados y reemplazarlo por otro competidor, a su elección.

Esta vez la decisión quedó en manos de Alan, quien en la previa había sido apuntado por seguidores del programa y usuarios de redes sociales por presuntamente anticipar a quien sacaría de la placa.

Sin embargo, no recibió ninguna sanción por parte del «big» y tal como estaba previsto, tuvo el beneficio de salvar a uno de los hermanitos nominados. El joven de Chivilcoy debió elegir entre Nicolás, Carla, Isabel, Lisandro y Florencia.

Tras argumentar los motivos de su predilección e ir descartando uno a uno los participantes que no salvaría, remarcó que «me llevo bien con todos los que están placa, si no los saco es porque voy a sacar a la persona con la que más me llevo y le interesó mi vida cuando se la conté«.

Finalmente, y con el pedido de Santiago del Moro de por medio, el líder de la semana se inclinó por Lisandro, con quien posee mayor afinidad y ahora quedó afuera de la gala de eliminación que se emitirá el próximo domingo.

Gran Hermano: Alan salvó a Lisandro y mandó a placa a otro participante

Como se define en el reglamento, el líder semanal también debe enviar a otro participante a la placa y en el caso de Alan, su elección fue para Rosina, la joven proveniente de Uruguay. Cuando se le preguntó por los motivos, evitó dar una respuesta concreta y aseguró que «no fue por nada» en especial.

Ahora, los nominados deberán someterse al voto del público, que definirá quien será el próximo eliminado de la casa «más famosa del país».