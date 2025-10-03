Alejandro Cipolla habló de la salud mental de Morena Rial: “Tiene una personalidad autodestructiva”

Alejandro Cipolla, abogado y amigo de Morena Rial, habló sobre la situación judicial de su clienta tras su reciente detención y traslado al Penal de Mujeres N°51 de Magdalena, donde quedará detenida luego de que se dictamine la revocatoria de su excarcelación por incumplir las medidas judiciales dictaminadas en su causa.

El letrado habló con Mariano Iúdica en Polémica en el Bar, refiriéndose a las pobres condiciones en las que se encuentra la hija de Jorge Rial: “Me informaron que ya le dieron un colchón y frazadas. Está sola en buzones. No quiso comer, está sumamente triste”.

Alejandro Cipolla reveló la dura situación de Morena Rial en el penal y pidió que pueda hablar con su hijo

Según adelantó, le pediría al juez un permiso para que Morena pueda comunicarse con su hijo en el día de su cumpleaños: “Ahora vamos a ver el tema de las visitas y voy a solicitar también que se le haga a través de una videollamada para que lo pueda ver, porque no tiene teléfono”

“Si bien en la provincia de Buenos Aires está autorizado que los internos tengan teléfonos, ella no tiene una prisión preventiva, es decir, todavía su situación procesal no está como para estar en un penal, más allá que esté, lo cual no debería haber pasado”, mencionó horas antes a que Morena reapareciera en redes sociales.

Sobre su salud mental, el abogado mencionó que Morena estaría sufriendo de una recaída en su salud mental.

“Le extraña todo. Morena tiene una personalidad autodestructiva, y estos meses se fue haciendo muchísimo más. Creo que este mes particular ya empezó con un problema muy grande, que seguía creciendo, un problema psiquiátrico, y esto llevó al desmadre este”, reveló.