Alex Caniggia desmintió que Ivana Capialbi sea su pareja y ella le respondió a Melody Luz

Alex Caniggia respondió a las recientes acusaciones de Melody Luz en sus redes sociales, en las cuales mencionó una infidelidad del influencer hacia ella con Ivana Capialbi. El padre de Venezia desmintió que Capialbi sea su nueva pareja y ella le dedicó unas palabras a la bailarina.

Alex Caniggia fue categórico: «No estoy en pareja»

“Buenas, buenas, gente. Recién me entero que tengo nueva novia. Ya me inventan nueva novia. Gente, no tengo novia. No estoy en pareja, o sea, no voy a estar en pareja por varios meses hasta que alguna princesa cautive mi corazón. Y ahí, me enamoré totalmente», aclaró el influencer.

Por otra parte, Ivana Capialbi escribió un extenso texto en sus historias de Instagram, dedicado a la bailarina por insinuar que ella era solo “una de las que se mueve” a Alex.

“Quiero aclarar esto una vez porque tengo el teléfono reventado de mensajes. No voy a hablar mal de Melody porque no tengo nada para decir de ella. No la conozco y no voy a promover el odio entre mujeres”, destacó la emprendedora. “Toda la gente en general, interpretación de texto a marzo. Yo solo dije que conocí a Alex en 2020, nada más, no que algo haya sucedido mientras él estaba en pareja. Solo conté cuándo y cómo nos conocimos”, aclaró.

Capialbi desmintió haber iniciado una relación con Caniggia: “Vuelvo a repetir. Tengo el corazón tranquilo de que jamás estuve ni estaría con alguien con pareja e hijos, no es mi estilo. Y reitero, tampoco soy plato de segunda de nadie. Si a mí no me dan el lugar que me merezco (que es el primero), no me interesa».

Y cerró confiada: “No soy ningún gato. Y si lo fuera, tampoco entiendo cuál sería el problema. Los gatos hacen muy bien en cobrar, y no tarifas tan baratas, mi amor. Si no, son put… de café con leche”.