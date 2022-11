«Alfa» amenazó con irse de Gran Hermano 2022 y encendió las alarmas de la producción

Walter Santiago, conocido como “Alfa” en Gran Hermano puso en alerta a la producción del reality después de amenazar con abandonar el programa. Ocurrió en la previa de la gala de eliminación de esta noche.

«Voy a irme así. Me quiero ir, ya lo decidí”, sostuvo durante una charla que tuvo con Romina en el patio de la casa.

El hecho que desencadenó su deseo de irse fue una discusión que mantuvo con Lucila, apodada La Tora. “Ya es la segunda vez que esta iba me jode con la comida», manifestó «Alfa».

Se refirió a un episodio que tuvo horas atrás. «Para vos no hay, vos no pediste”, le dijeron Lucila y Mora al concursante más veterano.

Lejos estuvo de callarse. “Sabes lo que pasa, que yo siempre pienso en todos y no podés decirme que yo no pedí”. Y añadió: “Vos me estás jodiendo, yo cuando cocino no le digo a alguien que no me pidió”, manifestó «Alfa» enfurecido.

Walter Santiago está en la placa de los cuatro que pueden irse esta noche. El resto son Juan, Agustín y Mora.

Alfa y La Tora pelearon por comida en GH2022