Leticia Siciliani volvió a criticar a Martina de Gran Hermano: «¿Nadie va a ponerle un freno?»

A pesar de que hace días que abandonó la casa de Gran Hermano, Martina Stewart Usher sigue siendo la participante más polémica del reality. Se ganó el rechazo del público desde el principio, ya que se en su presentación declaró que le «da asco» la bisexualidad y las redes se llenaron de mensajes en su contra. E incluso, varios famosos cuestionaron a los participantes, entre los que se destacó Leticia Siciliani.

«No es que me ponga la gorra pero no son graciosos estos mensajes que están dando frente a millones de personas», señaló la actriz, en referencia a Martina y también a Tomás Holder, quien se había presentado como un influencer que hace «un personaje de un ‘Tincho’, medio clasista, un poco homofóbico. Típico rugbier y la gente se ríe mucho».

Una vez afuera de la competencia, Martina aseguró que sus dichos homofóbicos tenían como objetivo provocar y así llamar la atención de la producción del programa; pero por otra parte, también reconoció que se «está deconstruyendo» porque recibió una educación católica que le impide ver otras opciones más allá de una pareja heterosexual. Pero como si esto fuera poco, en las últimas horas se viralizó el casting que hizo en las redes sociales en el que se presentó directamente como «homofóbica» y Leti no se lo dejó pasar.

«No pretendo que ella ni ningún participante sea ejemplo de nada, pero sí dejar en claro una vez más que estos mensajes no podemos permitir que se sigan reproduciendo. Lo que para ella es picantear o llamar la atención se llama homoodio», manifestó la hermana menor de Griselda Siciliani a través de sus redes.

«Si hay personas que no tienen noción de las cosas que dicen en medios de comunicación masiva, ¿podría alguien informarlos y educarlos? ¿Realmente nadie va a ponerle un freno a esto? No es dar una opinión, no es eso que les encanta decir, libertad de expresión. Son discursos de odio«, enfatizó.

Cabe recordar que Martina también fue acusada en las redes de maltratar a menores de edad en sus clases de educación física y, si bien ninguna denuncia fue presentada formalmente ante la Justicia, influyó negativamente en su imagen pública. «No sé nada al respecto, no tengo el celular conmigo«, se limitó a responder, visiblemente incómoda, en su primera visita al debate del reality.

