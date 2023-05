Alina Moine confirmó su romance: no es Gallardo y fue pareja de Cande Tinelli

La periodista deportiva Alina Moine, fue vinculada en más de una ocasión con quien fuera DT de River, Marcelo Gallardo. Sin embargo, siempre lo ha desmentido y ahora confirmó que está en pareja con un exfutbolista que fue pareja de Candelaria Tinelli.

Se trata de Federico Giuliani. Ambos blanquearon su romance, a través de Instagram.

«Vos y yo, soñando despierto», dice la publicación del exdeportista, en una imagen junto a la periodista.

Luego, Moine compartió en su historia una foto junto a él acompañado de un corazón.

De esta manera, puso fin a los rumores a que sale con Marcelo Gallardo. “Igual, nada. No hay nada que ocultar. Además la estábamos pasando bárbaro. Con Marcelo tengo una relación… no linda, bellísima. Nos adoramos. Hemos compartido momentos muy importantes de nuestras vidas y somos muy compañeros en ese sentido y deseamos que siempre sea así”, había señalado en una entrevista con Socios del Espectáculo, al ser interrogada sobre su vínculo con el ex director técnico de River.

Incluso, se la vinculó con Marcelo Tinelli .

Quién es Federico Giuliani, el novio de Alina Moine

Federico Giuliani tiene 31 años, es nacido en Santa Fe y actualmente trabaja en el Club San Lorenzo. Tuvo una relación con Candelaria Tinelli, hija del reconocido conductor.

Giuliani inició su carrera futbolística en 2004 en el Club Atlético Argentino Quilmes y culminó en Belgrano de Paraná.