Robbie Williams habló de una fan argentina con la que estuvo y todos pensaron en Amalia Granata

Robbie Williams protagonizó uno de los momentos más inesperados de su regreso a la Argentina. En pleno recital, aseguró haber reconocido entre el público a una persona con la que había tenido un encuentro íntimo durante su anterior visita al país y todos pensaron inmediatamente en Amalia Granata.

Robbie Williams regresó a los escenarios argentinos después de 20 años y no tardó en recuperar su particular sentido del humor. Durante su presentación en Buenos Aires, el cantante interrumpió por unos minutos el show para contar que había reconocido entre los espectadores a alguien con quien había estado en su anterior paso por el país.

Según informó La Nación, Williams sorprendió al público al revelar que acababa de ver a una persona con la que había tenido un encuentro íntimo durante su última visita a la Argentina. La confesión provocó una reacción inmediata entre los espectadores, aunque el artista rápidamente aclaró: “No es quien ustedes creen”.

Robbie Williams habló de una fan y todos pensaron en Amalia Granata

La referencia inevitable fue Amalia Granata, cuya historia con el cantante británico se convirtió en uno de los episodios más recordados de la farándula argentina de comienzos de los 2000.

Sin embargo, Williams decidió jugar con la expectativa del público y terminó señalando a un hombre llamado Diego que estaba entre los asistentes.

El músico bromeó con que inicialmente no lo había reconocido porque ahora tenía barba y continuó con el relato humorístico de aquel supuesto encuentro, provocando las risas de los espectadores.

La escena rápidamente comenzó a circular en redes sociales, especialmente por la aclaración del cantante de que no se refería a la persona que todos estaban imaginando.

La historia de Robbie Williams y Amalia Granata

El episodio volvió a poner en escena una historia que lleva más de dos décadas. Granata contó públicamente que conoció a Robbie Williams durante una visita del cantante a la Argentina en 2004 y que ambos tuvieron un encuentro íntimo.

Por entonces, ella todavía no tenía la exposición mediática que alcanzaría poco después. El relato sobre su encuentro con la estrella británica se convirtió en uno de los episodios que impulsaron su popularidad en los medios argentinos.

Con el paso del tiempo, Granata contó además que volvió a encontrarse con Williams en Estados Unidos y que incluso estuvo en la casa que el cantante tenía en Beverly Hills.

Por eso, apenas el artista comenzó a recordar desde el escenario a una persona con la que había estado durante una visita anterior, buena parte del público pensó inmediatamente en ella.

La reacción de Amalia Granata a la confesión de Robbie Williams

El video del momento no tardó en llegar hasta Granata. En redes sociales, una usuaria compartió las imágenes y vinculó la confesión directamente con la actual diputada santafesina.

Granata decidió sumarse a la situación con humor y respondió con una breve frase: “No me olvida”.

La coincidencia generó todavía más repercusión porque, durante la estadía de Williams en Buenos Aires, Granata fue vista ingresando al Hotel Faena, donde se alojó el artista.

Sin embargo, ella misma explicó posteriormente que había concurrido al lugar para participar de un cumpleaños privado, descartando que su presencia tuviera relación con el cantante.

Robbie Williams volvió a la Argentina después de 20 años

Más allá de la divertida anécdota, el regreso tuvo también un fuerte componente emotivo para Williams. El cantante recordó sus anteriores presentaciones en el país y habló sobre los difíciles momentos personales que atravesó durante parte de su carrera.

Sus últimas actuaciones en Argentina habían sido en 2006, cuando realizó dos multitudinarios conciertos en el estadio de River Plate.

Dos décadas después, Robbie Williams volvió a encontrarse con el público argentino y, entre canciones, recuerdos y confesiones, una simple referencia a una vieja historia alcanzó para volver a poner a Amalia Granata en el centro de la escena.