Cerraron un aeropuerto en Lituania al detectar un dron con proyectil de origen bielorruso

El aeropuerto permaneció cerrado por una hora tras la detección de un dron bielorruso en la zona (Foto: gentileza)

El aeropuerto internacional de Vilnius, la capital de Lituania, interrumpió por completo sus operaciones durante casi una hora debido a la presencia no autorizada de un artefacto volador no identificado. La medida de seguridad obligó a activar de inmediato los protocolos de defensa aérea del flanco oriental de la alianza atlántica.



Según informó el medio El País, la alerta fue confirmada por el Centro Nacional de Gestión de Crisis (NKMC) del país báltico, entidad que detalló que la restricción del espacio aéreo controlado se debió a la incursión de aviones no tripulados. Según las primeras informaciones oficiales, los objetos voladores habrían ingresado al territorio nacional procedentes de Bielorrusia.

Ante la amenaza potencial, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) desplegó aviones de combate asignados a la misión de vigilancia y patrullaje de la región báltica. Los cazas despegaron de inmediato para interceptar el objetivo y evaluar la magnitud de la incursión en el espacio aéreo soberano de uno de sus Estados miembros.

Las autoridades lituanas iniciaron una investigación exhaustiva para determinar las características exactas del proyectil y las intenciones detrás de este vuelo no autorizado. El incidente vuelve a tensionar la situación en una frontera altamente militarizada desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania.

En qué contexto se encuentra la frontera entre Lituania y Bielorrusia

Este episodio no representa un hecho aislado en la zona de conflicto. Durante el último año, las autoridades de la nación báltica debieron decretar el estado de emergencia por la constante llegada de globos y objetos procedentes de suelo bielorruso, calificados por el gobierno local como parte de una estrategia de ataques híbridos.

Bielorrusia es uno de los principales aliados estratégico de Vladímir Putin en la región, alberga armamento y misiles rusos en su territorio. A pesar de que su presidente, Alexandr Lukashenko, insiste en que no intervendrá de manera directa en las hostilidades, la zona fronteriza continúa siendo un foco constante de provocaciones e incidentes aéreos.

Las incursiones de drones y falsas alarmas se multiplicaron en las últimas semanas a lo largo de las fronteras orientales de Europa. Este nuevo suceso en Lituania se suma a recientes violaciones del espacio aéreo en otros países de la OTAN como Rumania, reavivando el temor a un incidente de mayor escala en la región.