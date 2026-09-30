Robbie Williams sorprendió a sus fans en Argentina: salió del hotel con una guitarra y cantó sus clásicos

Robbie Williams ya está en Buenos Aires para los tres shows con entradas agotadas que dará en el Movistar Arena. Antes de reencontrarse con el público argentino sobre el escenario, el cantante sorprendió a sus seguidores al salir del hotel y brindar un inesperado show acústico.

Robbie Williams regresó a la Argentina y, antes de comenzar su serie de recitales en Buenos Aires, protagonizó un momento especial con los fanáticos que lo esperaban en la puerta del hotel.

El músico británico salió del Hotel Faena, en Puerto Madero, para encontrarse con un grupo de seguidores que aguardaba para verlo. Lo que inicialmente parecía que sería apenas un saludo terminó convirtiéndose en un pequeño recital improvisado en plena calle.

Williams se presentará los días 1, 2 y 4 de octubre en el Movistar Arena, en el barrio porteño de Villa Crespo. Las tres funciones están agotadas.

Robbie Williams salió del hotel y sorprendió a sus fans

Un grupo de seguidores esperaba al cantante frente al hotel cuando Williams decidió acercarse para saludarlos y conversar durante algunos minutos.

Durante el encuentro, los fanáticos aprovecharon para hacerle pedidos de canciones para sus próximos recitales.

Antes de regresar al interior del hotel, el artista les hizo una promesa: si conseguía una guitarra, volvería a salir.

Y cumplió. Poco después, Williams reapareció acompañado por su guitarrista y comenzó a cantar frente al reducido grupo de personas que lo esperaba.

Qué canciones cantó Robbie Williams en la puerta del hotel

Lejos de interpretar apenas un tema, el británico terminó ofreciendo un breve show acústico.

Williams cantó “All My Life”, “Selfish Disco” y “Advertising Space”. Para cerrar el inesperado encuentro, preguntó a sus seguidores qué canción querían escuchar.

La respuesta fue inmediata: “Angels”, uno de los grandes clásicos de su carrera.

El músico aceptó el pedido y comenzó a interpretarla mientras sus seguidores lo acompañaban cantando. Las imágenes fueron registradas con teléfonos celulares y rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

El particular momento que vivió Robbie Williams con su familia

Durante el encuentro también hubo una escena inesperada. Williams realizó una videollamada con su familia y les mostró desde el teléfono a los fanáticos que lo esperaban en Buenos Aires.

El momento sumó todavía más emoción al encuentro previo a los recitales que dará esta semana en la Argentina.

Robbie Williams vuelve a presentarse en Argentina

La llegada del artista británico generó una enorme expectativa entre sus seguidores. Sus próximas presentaciones marcarán su regreso con shows propios al país después de dos décadas.

En 2006 había realizado dos multitudinarios recitales en el estadio de River Plate. En 2018 estaba previsto que volviera a cantar en Buenos Aires durante el Personal Fest, pero un fuerte temporal obligó a suspender su presentación.

Ahora, Robbie Williams regresa con tres noches en el Movistar Arena y entradas agotadas. Sin embargo, antes de subir oficialmente al escenario, ya tuvo su primer reencuentro musical con el público argentino: en la puerta de un hotel, acompañado apenas por una guitarra y un puñado de privilegiados fanáticos.