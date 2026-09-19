Andy Chango llega a Juego Chino: a qué hora verlo este domingo por Telefe

Juego Chino tendrá una nueva edición este domingo por Telefe. El ciclo recibirá a una figura conocida por su humor ácido y sus impredecibles apariciones en televisión.

Este domingo, después de las principales apuestas del prime time, Telefe tendrá una nueva edición de Juego Chino. El ciclo conducido por Guillermo “Willy” Kohan recibirá esta vez a Andy Chango, músico, compositor y una de las personalidades más particulares de los medios.

El artista llegará al programa dispuesto a desplegar su característico humor, su mirada irreverente y algunas de las anécdotas que marcaron su extensa trayectoria, en una entrevista que promete escapar de los formatos tradicionales.

Andy Chango llega a Juego Chino: qué se espera de la entrevista

Con una carrera desarrollada entre Argentina y España, Andy Chango construyó un perfil que va mucho más allá de la música. A lo largo de los años también incursionó en la escritura, la radio y la televisión, donde se hizo conocido por sus intervenciones impredecibles y su particular sentido del humor.

En su paso por Juego Chino, el músico repasará distintos momentos de su vida y su carrera, además de compartir historias y reflexiones con el estilo descontracturado que caracteriza al programa.

Pero la entrevista no será el único atractivo. Como ocurre con cada invitado, Andy Chango también deberá enfrentarse al juego que propone el ciclo, donde entran en escena la puntería, la suerte y la posibilidad de protagonizar situaciones inesperadas.

El encuentro buscará así combinar entrevista, humor y entretenimiento para cerrar el domingo con una charla diferente.

A qué hora ver Juego Chino con Andy Chango

La nueva edición de Juego Chino con Andy Chango como invitado podrá verse este domingo a la medianoche, desde las 00, por Telefe.