Luego de que se revelaran la mayoría de los participantes de MasterChef Celebrity, los seguidores del reality se preguntan cuándo empezará el programa. Enterate acá cuál es la fecha de inicio del certamen de cocina.

MasterChef Celebrity: se revelaron 20 participantes del reality

Este jueves se realizó un programa especial de MasterChef Celebrity. Allí, Wanda Nara y Vero Lozano anunciaron a 20 participantes del reality de cocina. Esta edición estará compuesta por artistas, periodistas, exdeportistas o influencers de las redes sociales.

A su vez, anunciaron que los cuatro participantes restantes de la competencia serán revelados este viernes, al final de «Cortá por Lozano«, transmitido por Telefe.

MasterChef Celebrity: los participantes confirmados

Los 20 participantes confirmados de MasterChef Celebrity:

Andy Chango: cantante y compositor

Agustín «Cachete» Sierra: actor

Esteban Mirol: periodista

Momi Giardina: integrante de Nadie Dice Nada (Luzu)

Evangelina Anderson: modelo y expareja de Martín Demichelis

Emilia Attias: actriz y DJ

Luis Ventura: periodista y Presidente de APTRA

Maxi López: exfutbolista y expareja de Wanda Nara

La Joaqui: cantante

Valentina Cervantes: pareja de Enzo Fernández

Eugenia Tobal: actriz

Marixa Balli: actriz y expanelista de LAM (América TV)

Pablito Lescano: cantante y líder de Damas Gratis

Diego «Peque» Schwartzman: extenista

Claudio «Turco» Husaín: exfutbolista

Alex Pelao: influencer y humorista

Sofi Martínez: periodista

Ian Lucas: youtuber

Susana Roccasalvo: periodista

Roña Castro: exboxeador

MasterChef Celebrity: ¿Cuándo empieza el reality de cocina y dónde verlo?

Luego de que se anunciaran a la mayoría de participantes de MasterChef Celebrity, los seguidores del certamen de cocina se preguntan cuándo comenzará.

Por el momento, no hay confirmada una fecha de inicio del reality. Lo único que se sabe es que las grabaciones comenzarán a finales de septiembre y se rumorea que el programa dará inicio en el mes de octubre, luego de que finalice La Voz Argentina.

A su vez, MasterChef Celebrity se emitirá por la pantalla de Telefe, todavía sin horario confirmado. Lo más probable es que el certamen se transmita en el «prime time» nocturno del canal, en la franja horaria que ocupa actualmente La Voz Argentina.

Se cree que el programa también se podrá ver en el streaming de Telefe, como viene ocurriendo con las últimas producciones del canal de las «tres pelotas».