Ángela Torres le respondió a Rusherking tras sus dichos en redes: “Ya no es mi mundo”

Ángela Torres no dudó en contestarle a su ex novio, Rusherking, quien había levantado el guante en redes sociales, tras las declaraciones de la joven, quien a su vez, había hablado de sus problemas económicos mientras ambos estaban en pareja.

Ángela Torres aclaró sus declaraciones sobre Rusherking: “Son chistecitos del aire”

“Hasta acá me guardé mi opinión, pero calculo que ya se dieron cuenta quién se paseó por mil programas hablando de su ex relación, y quién fue el que nunca dijo nada y guardó respeto”, le había dedicado Thomás Tobar.

Esto llegó gracias a que Torres había indicado: «El año pasado salía con un chico que tenía bastante plata y yo no tenía ni un cuarto de la plata que tenía él. Yo vivía fingiendo que yo era millonaria como él. Medio que me copiaba y hacía los mismos gastos que él y quedé seca. Me separé y quedé seca».

A la respuesta de Rusherking, Ángela volvió a levantar el guante: “Lo vi. Yo no siento que sea así pero tampoco soy nadie para hablar sobre la percepción de él de las cosas. Ya no es mi pareja así que no es mi mundo”.

Frente a sus dichos anteriores, la artistas sostuvo que “son chistecitos del aire”: “Cuando estábamos hablando de cómo cuidar la economía y yo hablé de mí. Dije que patinaba la guita cuando flasheaba que tenía un ingreso económico que no era tal”.

Ante la diferencia con su ex, Ángela concluyó: “Yo no tengo ganas de andar diciéndole cómo son las cosas para mí. Yo tengo una visión y él tiene otra. No terminamos mal. Se terminó el amor”.